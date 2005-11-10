Napoli, cosa è mancato davanti? Beukema: "Un mix di tutto, poi bravo anche il portiere"
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Simone Lorini
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Oggi alle 19:23Serie A
autore Simone Lorini
29.11.2026 19:23Serie A
Sam Beukema, difensore del Napoli, parla in conferenza stampa dopo il pari senza gol rimediato contro il Sassuolo oggi
© foto di www.imagephotoagency.it
Cosa è mancato davanti al Napoli? Ne ha parlato in conferenza stampa oggi Sam Beukema, difensore azzurro: "Secondo me è un mix di tutto: cattiveria, convinzione, prendere la decisione giusta. Poi bravo al loro portiere che ha fatto delle buone parate".
Quanto rammarico c'è per non averla vinta ma quanta convinzione c'è che siete sulla strada giusta perché la prestazione c'è stata...
"Io penso che l'approccio era giusto prima della partita, ho visto una squadra solida che voleva vincere. Abbiamo avuto le nostre occasioni soprattutto nel secondo tempo quando si è aperto un po' più il campo e il Sassuolo faceva più fatica a difendere. Non siamo riusciti a fare gol purtroppo, mancava l'ultimo passo".
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