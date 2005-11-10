5 gol e 2 assist nelle ultime 8 partite di campionato - delle quali una passata in panchina - per Gustav Isaksen, a segno anche nel 2-1 rifilato dalla Lazio al Torino. La squadra di Gennaro Gattuso non accenna a rallentare anche perché Isaksen non alza il piede dall'acceleratore. Così, al termine della tredicesima giornata, i biancocelesti saranno ancora saldamente in vetta al campionato e con licenza di sognare.

Isaksen, numeri già migliori dell'intera passata stagione

In un terzo di campionato come nell'intera passata stagione. Anzi, meglio. In 35 gare giocate fra campionato e Coppa Italia infatti, l'anno scorso Isaksen aveva messo a referto 5 gol, più un assist. Quest'anno non era partito a razzo, visto che era rimasto a secco nelle prime 5 apparizioni. Da quel gol segnato al Monza alla sesta giornata però, Isaksen non si è praticamente più fermato, se non in due sfide - contro Parma e Napoli - nelle quali non aveva portato gol o assist.

Le ultime 8 gare giocate da Isaksen

6^ giornata, Lazio-Monza 3-1: 1 gol

7^ giornata: Juventus-Lazio 0-3: 1 gol

8^ giornata, Lazio-Parma 2-1: -

9^ giornata, Sassuolo-Lazio 2-6: 1 gol 1 assist

10^ giornata, Lazio-Cagliari 2-1: 1 gol

11^ giornata, Napoli-Lazio 1-1: -

12^ giornata, Lazio-Lecce 3-0: 1 assist

13^ giornata, Torino-Lazio 1-2: 1 gol