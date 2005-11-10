Conte e il calciomercato: "In Premier hanno il bazooka, nel resto del mondo usano ancora le pistole"
Simone Bernabei
Nel corso della sua intervista a The Athletic, Antonio Conte ha parlato anche delle dinamiche del calciomercato attuale, con la Premier League che la fa da padrona forte di un potere di spesa ben superiore a quello degli altri campionati:
Il futuro? Valuterebbe un subentro a stagione in corso?
"Se ne valesse la pena. Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove sai bene che non vai per partecipare".
La Premier League?
"Oggi in Inghilterra usano i bazooka, negli altri posti ancora le pistole. Ma dobbiamo fare attenzione a come vengono spesi i soldi, perché vanno usati con saggezza.