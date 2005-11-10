Udinese, si fermano Piotrowski e Palma: il motivo. Con la Fiorentina Davis out?
Daniele Najjar
L'Udinese si avvicina alla sfida contro la Fiorentina con diverse situazioni da valutare sul fronte infermeria, come riportato dal Messaggero Veneto. Si sono fermati e dunque sono in forte dubbio Jakub Piotrowski e Matteo Palma, entrambi frenati da affaticamenti muscolari sui quali faranno maggiore chiarezza gli esami strumentali.
Per il difensore, fermatosi in allenamento, filtra cautela e difficilmente verrà rischiato. In difesa sono già certe le assenze di Nicolò Bertola, alle prese con una lesione al semitendinoso della coscia destra, e di Enzo Ebosse, ancora impegnato a recuperare dalla botta alla caviglia rimediata con la propria nazionale. Alla luce di queste defezioni nel reparto arretrato, si profila l'impiego dal primo minuto di David Alaba sul centro-sinistra, chiamato a controllare anche l'ex compagno di squadra al Real Madrid Mastantuono.
Davis out con la Fiorentina?
Per quanto riguarda il reparto offensivo, Keinan Davis non verrà rischiato dal primo minuto e lo staff tecnico si orienta verso una coppia d'attacco composta da Jurgen Ekkelenkamp e Nicolò Zaniolo, quest'ultimo apparso in crescita di condizione atletica durante le sedute al centro sportivo Bruseschi dopo la gara disputata a Bologna.