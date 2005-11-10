L'Udinese si avvicina alla sfida contro la Fiorentina con diverse situazioni da valutare sul fronte infermeria, come riportato dal Messaggero Veneto. Si sono fermati e dunque sono in forte dubbio Jakub Piotrowski e Matteo Palma, entrambi frenati da affaticamenti muscolari sui quali faranno maggiore chiarezza gli esami strumentali.

Per il difensore, fermatosi in allenamento, filtra cautela e difficilmente verrà rischiato. In difesa sono già certe le assenze di Nicolò Bertola, alle prese con una lesione al semitendinoso della coscia destra, e di Enzo Ebosse, ancora impegnato a recuperare dalla botta alla caviglia rimediata con la propria nazionale. Alla luce di queste defezioni nel reparto arretrato, si profila l'impiego dal primo minuto di David Alaba sul centro-sinistra, chiamato a controllare anche l'ex compagno di squadra al Real Madrid Mastantuono.

Davis out con la Fiorentina?

Per quanto riguarda il reparto offensivo, Keinan Davis non verrà rischiato dal primo minuto e lo staff tecnico si orienta verso una coppia d'attacco composta da Jurgen Ekkelenkamp e Nicolò Zaniolo, quest'ultimo apparso in crescita di condizione atletica durante le sedute al centro sportivo Bruseschi dopo la gara disputata a Bologna.