L'Al Nassr perde una grande occasione nella Saudi Pro League. La squadra di Cristiano Ronaldo cade per 3-1 nel derby saudita contro l'Al Ahli, campione d'Asia in carica, e manca la possibilità di salire momentaneamente al primo posto in classifica. Una serata dai due volti per il fuoriclasse portoghese, protagonista con un gol ma anche con un errore dal dischetto che ha cambiato l'inerzia della partita.

Cristiano apre la sfida, poi il rigore fallito cambia tutto

Il match sembrava essersi messo subito sui binari giusti per l'Al Nassr. Dopo un recupero palla di Samu Costa, Cristiano Ronaldo ha colpito al primo tocco firmando lo 0-1 e il suo nono gol stagionale in campionato. Una rete speciale, perché ha portato il portoghese a quota 986 gol complessivi in carriera. Cinque minuti più tardi, però, l'occasione per il raddoppio è sfumata: l'arbitro argentino Facundo Tello ha assegnato un calcio di rigore ma l'ex Real e Juventus ha colpito il palo. Per il portoghese si tratta del terzo rigore sbagliato nelle ultime quattro conclusioni dagli undici metri.

L'errore ha dato nuova energia all'Al Ahli, che ha iniziato a crescere fino a trovare il pareggio con un grande tiro dalla distanza di Galeno nel recupero del primo tempo. I padroni di casa avevano anche trovato un precedente gol poi annullato per un presunto fallo sul portiere dell'Al Nassr.

Toney e Rober Ibanez ribaltano tutto: Al Nassr resta lontano dalla vetta

Nella ripresa l'Al Ahli ha completato la rimonta. Al 71' Ivan Toney, capocannoniere del campionato con 13 reti, ha trasformato un calcio di rigore portando il risultato sul 2-1. Nel finale è arrivato anche il tris firmato da Roger Ibanez sugli sviluppi di un calcio d'angolo, chiudendo definitivamente la partita. La sconfitta lascia l'Al Nassr al terzo posto, a pari punti con l'Al Qadsiah e a due lunghezze dall'Al Hilal capolista, che deve ancora recuperare una partita. Per Cristiano resta il rimpianto per un rigore che avrebbe potuto cambiare completamente il corso degli eventi.