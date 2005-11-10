Non c'è pace per Jamal Musiala e il Bayern Monaco. Secondo quanto riferito da Sky Sports DE, il trequartista tedesco lunedì scorso ha subito nuovamente una crisi neurologica, eppure il 23enne ha potuto partecipare all'allenamento regolarmente poco dopo.

Cos'è successo

Per Musiala si tratta del secondo episodio nel corso degli ultimi tre mesi. La situazione del giocatore classe 2003 continua a essere monitorata attentamente presso il club bavarese, nonostante però Jamal si sia potuto allenare nella giornata successiva al centro sportivo del Bayern Monaco senza alcun problema o limitazione. Preparativi prima del match contro il Colonia (1-1) in Bundesliga dove ha disputato addirittura 20 minuti in campo.

Il punto ora

La terapia farmacologica di Musiala viene adeguata e ottimizzata costantemente, secondo l'emittente satellitare, in stretto coordinamento con i medici del Bayern Monaco. Mentre la situazione viene seguita con preoccupazione soprattutto nel consiglio direttivo e nel consiglio di sorveglianza del club, la valutazione della dirigenza sportiva sarebbe decisamente più positiva. Vincent Kompany, membri dello staff e responsabili, che vivono quotidianamente a stretto contatto con il giocatore di 23 anni tra allenamento e partite, valutano il suo stato attuale così come l'ulteriore evoluzione ancora con ottimismo.