Il caso Jamal Musiala continua ad agitare il Bayern Monaco e adesso coinvolge anche Michael Olise. L'esterno francese ha messo “mi piace” su Instagram a un post di Fabrizio Romano che riportava la presa di posizione della FIFPRO, il sindacato internazionale dei calciatori, in difesa del centrocampista tedesco: “Il Bayern deve rispettare Musiala”. Un gesto che potrebbe rappresentare un segnale di disapprovazione nei confronti della dirigenza bavarese, finita al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni pubbliche sulle condizioni e sul futuro del giocatore.

Musiala, le critiche del Bayern e il nodo dello stipendio

Nelle ultime settimane Uli Hoeness, Jan-Christian Dreesen e Karl-Heinz Rummenigge hanno espresso dubbi sulle possibilità di recupero del ventitreenne, alle prese con una disfunzione neurologica che provoca brevi crisi epilettiche. Particolarmente pesanti le parole di Rummenigge a Sky: “Quello che sappiamo, purtroppo, suggerisce che sarà difficile per lui tornare al livello che ha dimostrato così spesso qui in questo stadio”. Secondo la Bild, la ricerca della terapia farmacologica più adatta resta complessa. Sullo sfondo anche la questione economica: Musiala percepirebbe circa 25 milioni di euro annui e il Bayern starebbe valutando un adeguamento dell'ingaggio in relazione al rendimento sportivo.

Maik Franz avverte il Bayern: “Così rischiate di perdere Olise”

A mettere in guardia il club è stato Maik Franz, ex vicepresidente dell'associazione calciatori tedesca VDV, intervenuto a Sport1: “Con Michael Olise, potreste avere tra le vostre fila il secondo miglior calciatore del mondo. Volete che rinnovi il contratto e che guadagni uno stipendio elevato. Ma, in fondo, penserà: 'Se mi ammalo o mi infortuno e non gioco al meglio, sarò pubblicamente gettato in pasto ai lupi'. Non credo che vi siate fatti un favore”. Il timore è che la gestione pubblica del caso Musiala possa compromettere la fiducia degli altri giocatori nei confronti della società, proprio mentre il Bayern cerca di consolidare il proprio progetto tecnico.