Bayern, infortunio per Olise: ha tutore e stampelle, cosa filtra verso il Lille in Champions
Yvonne Alessandro
Michael Olise ha trascorso la sua mattinata, questa domenica, al centro d'allenamento del Bayern Monaco mentre i suoi compagni di squadra gli facevano visita, come ogni anno in questo periodo, a tre giorni dalla loro trasferta a Lille in Champions League questo mercoledì (ore 21). Le ultime novità arrivano dalla Francia, in merito alle condizioni del giocatore classe 2001.
La situazione
Sofferente per una contusione alla caviglia sinistra da venerdì sera e dal pareggio contro il Colonia (1-1), l'esterno d'attacco francese con 16 presenze e 12 gol stagionali conditi da 7 assist al Bayern Monaco ha lasciato la struttura nel primo pomeriggio ancora con delle stampelle e una scarpa speciale che portava alla gamba sinistra, secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe.
Cosa filtra
Immagine eloquente che lascia intendere una conseguenza: Olise dovrebbe alzare bandiera bianca per mercoledì, contro il Lille, mentre lo staff tecnico di Vincent Kompany punta piuttosto su una ripresa degli allenamenti nella giornata di giovedì per il giocatore, per non forzare la mano inutilmente. È fuori discussione per i dirigenti bavaresi correre il minimo rischio, a maggior ragione vista l'infermeria stracolma di infortunati nel reparto offensivo (Kane, Gnabry, Saibari).