Cristante out, arriva la conferma. Infortunio Vergara, parla CR7: le top news delle 22

Nella finale della gara di ieri sera vinta dall'Italia contro la Turchia, purtroppo, la notizia amara è l'infortunio di Antonio Vergara: uscito poco prima del fischio finale per un problema al polpaccio della gamba destra, l'esito degli esami odierni non lascia spazio a dubbi. Il centrocampista azzurro ha riportato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo, mentre per i tempi di recupero si parla di almeno 3-4 settimane necessarie, ma Max Allegri non potrà averlo a disposizione per la ripresa del campionato contro il Frosinone.

Bryan Cristante è infortunato e la Roma lo perderà nel match contro il Como domenica e pure in Champions League con il Real Madrid. "Questo è un fastidio al ginocchio... Vediamo chiaramente di recuperare il prima possibile. Speriamo, però insomma, la vedo un po' difficile (tornare in tempo per le due sfide, ndr). Cerchiamo comunque di fare il più presto possibile", ha spiegato lo stesso centrocampista giallorosso.

Cristiano Ronaldo esce allo scoperto e ricostruisce nel dettaglio quanto accaduto con il ct del Portogallo Jorge Jesus, oltre al suo addio momentaneo alla Nazionale e il ritorno sui suoi passi per partecipare ai prossimi impegni di novembre. Il capitano rivela innanzitutto che, dopo il Mondiale 2026, aveva preparato una lettera per lasciare il Portogallo, salvo cambiare idea su richiesta della Federazione. "Mi disse che contava su di me e che la mia presenza era fondamentale per il suo progetto. Mi presentò subito un piano per la mia partecipazione". Quando Jesus gli comunica che avrebbe giocato 30 minuti, ma dopo il riscaldamento CR7 non entra in campo, arriva al punto: "Ho visto i minuti scorrere e non sono stato chiamato. L'allenatore aveva infranto la sua promessa". E ha aggiunto: "Chiedo scusa al popolo portoghese che ci ha sostenuto intensamente lì, chiedo scusa ai tifosi e chiedo scusa a coloro che potrebbero essere venuti a vedermi e che potrei aver deluso". Poi ha proseguito: "Posso promettere a tutti i miei tifosi, naturalmente e soprattutto a tutto il popolo portoghese, che giocheremo una o più partite d'addio; ci sarà tempo per questo. Ma quando penso alla nazionale, quello a cui penso davvero è competere". La porta a un ritorno resta dunque aperta: "Se sarò in forma fisica, giocherò per il mio club e, si spera, segnerò gol, dopo aver scontato la mia squalifica, sarò disponibile, come lo sono sempre stato, per competere e vincere con la nostra Nazionale". Ronaldo chiude il comunicato con una frase netta: "Questa è, credetemi, la pura verità".