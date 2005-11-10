Da De Rossi tornano quattro gol e un infortunato: la sosta nazionali del Genoa

De Rossi accoglie il rientro a Pegli dei dieci giocatori che avevano lasciato nelle scorse settimane il Genoa per rispondere alla chiamata della propria nazionale. Ora che la sosta è terminata, è possibile tracciare un bilancio di come sia andata.

Il poker di reti e l'infortunio a Meichtry

La miglior notizie per l'allenatore del Genoa si chiama probabilmente Osmajic: il centravanti del Montenegro, che si è già sbloccato anche in Serie A, ha trovato la via della rete in questa pausa con la nazionale del suo paese. E non è stato l'unico: a segno tra i rossoblù anche Ellertsson con l'Islanda, il laterale ex juventino Puczka con l'Under 21 dell'Austria e, ultimo ma non ultimo, anche quello di Wiafe, in rampa di lancio e pronto a ritagliarsi un posto in pianta stabile tra i grandi, con l'Italia Under 19. In dote arriva però anche un infortunio, quello rimediato all'anca con la Svizzera Under 21 dal centrocampista Meichtry, che è anche l'unico tra i convocati del Grifone in nazionale a non essere sceso in campo neanche per un minuto.

Il minutaggio in nazionale del Genoa

Milutin Osmajic (Montenegro) - 318 minuti

Mikael Egill Ellertsson (Islanda) - 264 minuti

Mario Mitaj (Albania) - 254 minuti

Johan Vasquez (Messico) - 206 minuti

Leo Ostigard (Norvegia) - 155 minuti

Djibril Sow (Svizzera) - 95 minuti

Samuel Wiafe (Italia U19) - 80 minuti

David Puczka (Austria U21) - 78 minuti

Vincenzo Damiano (Italia U19) - 69 minuti

Ethan Meichtry (Svizzera U21) - 0 minuti