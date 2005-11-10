Sampdoria, l'ex Donati: "La squadra lavora tanto con gli algoritmi, serve tempo"

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com nella rubrica A tu per tu, l'ex tecnico della Sampdoria Massimo Donati parla così del campionato di Serie B e della stagione dei blucerchiati:

Serie B: le retrocesse arrancano, bene invece Mantova e SudTirol.

"Siamo ancora all'inizio, il campionato è molto lungo. I valori poi bisogna mantenerli. Quindi si, magari saltano fuori le squadre che oggi sono partite meno bene".

Delude, ancora, la Samp. Che succede? Anche quest'anno fa fatica. È un ambiente che lei ha vissuto da dentro, cosa non va?

"La squadra è stata costruita bene. La Samp però lavora tanto con gli algoritmi, ci sono calciatori che arrivano da campionati differenti e hanno bisogno di adattamento. Bisogna lavorarci sopra. Sono calciatori bravi, ma serve dargli tempo perché provengono da campionati differenti. La piazza richiede molto. Spero che la squadra possa ripartire nel migliore dei modi anche dopo la vittoria contro il Catanzaro".

Pronto a tornare in pista?

"Aspetto il momento giusto, la chiamata giusta. Intanto giro tanto e vedo partire. Non vedo l'ora di rientrare".