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Non solo Douvikas, Como pronto a rinnovare un suo protagonista: intesa vicina con Perrone

Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 13:54Serie A
09.10.2026 13:54Serie A
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I lariani stanno raggiungendo l'accordo per estendere il contratto del centrocampista argentino classe 2003, preso 2 anni fa dal Manchester City.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Non soltanto Douvikas, perché il Como è vicino a raggiungere l'intesa per rinnovare il contratto anche a un suo protagonista del centrocampo, ovverosia il regista argentino Maximo Perrone (23 anni), il quale sta vivendo adesso la sua terza stagione - tutte in Serie A - da tesserato del club biancoblu in riva al lago.

Intesa a un passo club-giocatore

Ormai a un passo la definizione del nuovo accordo tra il Como e Perrone, questo è quanto evidenzia in queste ore Sky Sport. Una firma che si inserirebbe in un disegno preciso, che ha visto negli ultimi mesi ritoccare i contratti di altri elementi cardine della squadra, dal portiere Butez fino al difensore Kempf, arrivando infine a Da Cunha, che nel mentre è diventato pure un titolare della nazionale francese.

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