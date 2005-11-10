Non solo Douvikas, Como pronto a rinnovare un suo protagonista: intesa vicina con Perrone

Non soltanto Douvikas, perché il Como è vicino a raggiungere l'intesa per rinnovare il contratto anche a un suo protagonista del centrocampo, ovverosia il regista argentino Maximo Perrone (23 anni), il quale sta vivendo adesso la sua terza stagione - tutte in Serie A - da tesserato del club biancoblu in riva al lago.

Intesa a un passo club-giocatore

Ormai a un passo la definizione del nuovo accordo tra il Como e Perrone, questo è quanto evidenzia in queste ore Sky Sport. Una firma che si inserirebbe in un disegno preciso, che ha visto negli ultimi mesi ritoccare i contratti di altri elementi cardine della squadra, dal portiere Butez fino al difensore Kempf, arrivando infine a Da Cunha, che nel mentre è diventato pure un titolare della nazionale francese.