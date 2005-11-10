Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha commentato a Sky Sport la vittoria di questo pomeriggio contro il Parma. Di seguito le sue parole dopo il 3-0.

L'analisi di Alvini

Sul 3-0 al Parma: "Non abbiamo finalizzato bene nel primo tempo, e siamo stati sporchi nel palleggio. Ci abbassavamo e davamo la possibilità al Parma di rimanere più compatti. Non sono però scontento, perché siamo giovani e ci portavamo dietro le scorie della sconfitta di Milano. La vittoria è importante".

Sul tris di Bobcek: "C'è un grande lavoro da parte dello staff che l'ha presentato nel momento giusto, e non quando ancora non era pronto, oltre ovviamente al lavoro della società che l'ha preso".

Sugli obiettivi del Frosinone: "Era importante dare continuità. La prima cosa è dare un significato al campionato per l'obiettivo da raggiungere. Per me conta fare calcio. In queste 13 partite c'è stato sempre un buon Frosinone, anche con la sconfitta di Milano nel mezzo".

Sugli elogi di Fabregas: "Se del Frosinone parlano Fabregas e Farioli, questo è significativo per noi. Fa sicuramente piacere, ma dobbiamo lavorare".

Su cos'è cambiato rispetto all'avventura con la Cremonese: "Rispetto alla Cremonese c'è un Alvini più maturo. Le esperienze ti portano a maturare, qualsiasi esperienza lo fa. Io considero quell'esperienza straordinaria, ho lavorato con grandi dirigenti. Oggi c'è un Alvini diverso, il Frosinone grazie a Castagnini, Stirpe e al fondo che è arrivato è una squadra che può tentare il percorso di restare in Serie A. Tutte queste componenti hanno fatto sì che oggi tu possa avere 23 punti. Per quanto riguarda me, certe cicatrici ti fortificano".