Endrick verso l'addio al Real Madrid a gennaio: anche Milan e Roma sono alla finestra

Il futuro di Endrick potrebbe essere nuovamente lontano dal Real Madrid. Rientrato a settembre dopo un problema muscolare, il brasiliano ha disputato appena quattro minuti contro l'Elche e da allora non è più sceso in campo. José Mourinho sembra preferirgli Carlos Espi, arrivato in estate dal Levante. Una situazione che ha spinto anche Alexandre Pato a consigliare al connazionale di cambiare aria: "Penso che abbia bisogno di cambiare, perché non è facile trovargli un posto al Real Madrid. Non può sempre lasciare la decisione ai suoi agenti. Secondo me, deve trovare un altro club".

Endrick verso un nuovo prestito

Secondo Cadena SER, l'ipotesi di una partenza a gennaio sta diventando sempre più concreta. Tra le possibilità c'è nuovamente il Lione, dove Endrick aveva già giocato in prestito nella scorsa stagione, mettendo insieme 8 gol e 8 assist in 21 partite. L'esperienza aveva soddisfatto tutte le parti e il club francese aveva già provato a riportarlo in rosa durante l'estate, prima di virare su Loïs Openda. Sul brasiliano sono state segnalate negli ultimi mesi anche Roma e Milan.

Aston Villa in pole per Endrick

La concorrenza, però, rende complicata una nuova operazione con il Lione. In questo momento - prosegue l'emittente radiofonica spagnola - sarebbe l'Aston Villa la società meglio posizionata per assicurarsi Endrick, potendo contare su risorse economiche maggiori per sostenere un eventuale prestito oneroso. Anche la Roma rappresenterebbe un'opzione interessante sul piano sportivo. Il brasiliano, intanto, cerca soprattutto continuità dopo il pochissimo spazio trovato con Mourinho: gennaio potrebbe quindi diventare il momento giusto per lasciare ancora una volta Madrid.