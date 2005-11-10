Fiorentina, Vanoli cerca la svolta dopo la sosta: da Atta a Fagioli, tutti i giocatori da recuperare

La Fiorentina prova a sfruttare la sosta per le nazionali per correggere le difficoltà emerse nelle ultime settimane. Dal ritorno di Paolo Vanoli in panchina, i viola hanno conquistato nove punti in otto partite, con due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Una media di 1,12 punti a gara che, proiettata sull'intero campionato, consentirebbe di raggiungere una salvezza relativamente tranquilla. Il rendimento resta però al di sotto delle aspettative e l'allenatore dovrà lavorare soprattutto sul recupero di alcuni elementi fondamentali.

Fiorentina, Atta ancora ai box: attesa anche per Parisi e Pongracic

Come sottolinea il Corriere dello Sport, la priorità riguarda Arthur Atta, fermo dalla partita contro il Napoli del 20 settembre per un sovraccarico ai muscoli addominali. Il centrocampista francese, acquistato in estate per 25 milioni di euro per il 70% del cartellino, ha già saltato cinque partite. Fabiano Parisi è invece vicino al ritorno in gruppo, mentre restano da valutare le condizioni di Marin Pongracic. Luca Ranieri era già tornato in panchina contro la Juventus.

Da Fagioli a De Gea: Vanoli cerca risposte dai suoi uomini

Oltre agli infortunati, il tecnico dovrà ritrovare il miglior rendimento di Fagioli, Ndour, Viery e Dragusin, questi ultimi in difficoltà dopo essere stati gli unici centrali disponibili nelle precedenti gare. Atteso anche un contributo maggiore da Beto, alternativa offensiva a Pellegrino. Discorso diverso per David De Gea, criticato per l'uscita costata il pareggio contro la Juventus: il portiere spagnolo resta un punto di riferimento della squadra e avrà bisogno della fiducia dell'ambiente.