A soli 34 anni Layvin Kurzawa ha deciso di lasciare il calcio giocato. L'ex terzino di Monaco e PSG, con un toccante video pubblicato sui propri canali social, ha comunicato la decisione di appendere le scarpette al chiodo:

"Un giorno bisogna iniziare. Oggi, invece, bisogna saper mettere un punto.

Dopo tanti anni, fatti di passione, sacrifici, sogni ed emozioni, per me è arrivato il momento di voltare pagina e chiudere un capitolo meraviglioso della mia vita.

Il calcio mi ha insegnato tutto, mi ha fatto vivere ogni tipo di emozione e mi ha dato tantissimo. Molto più di una carriera: un'intera vita vissuta con passione.

Dal Monaco al PSG, dal Fulham al Boavista, fino al Persib: grazie a tutti questi club che hanno contribuito a scrivere la mia storia e mi hanno permesso di vivere esperienze indimenticabili.

Grazie ai miei compagni di squadra, ai presidenti, agli allenatori, agli staff tecnici e dirigenziali, così come a tutte le persone che ho incontrato nel corso di questa splendida avventura.

Un pensiero speciale alla Nazionale francese. Aver rappresentato il mio Paese resterà per sempre motivo di immenso orgoglio.

A voi, tifosi, grazie per essermi stati accanto durante tutto questo percorso e per aver contribuito a renderlo una storia così bella.

Un ringraziamento enorme anche alla mia famiglia, ai miei affetti e a tutti coloro che mi hanno accompagnato e sostenuto lungo il cammino.

Oggi metto fine alla mia carriera da calciatore con immenso orgoglio e profonda gratitudine. Sono consapevole della fortuna che ho avuto nel poter vivere questa passione e realizzare il mio sogno.

La mia storia da calciatore finisce qui, ma il calcio resterà per sempre legato alla persona che sono diventato.

Non è la fine della storia. È semplicemente l'inizio di un nuovo capitolo, ricco di nuovi progetti, nuove sfide e grandi ambizioni.

GRAZIE A TUTTI".