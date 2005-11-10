Frosinone, non solo la Juve su Palmisani: anche l'Inter si muove per il portiere

Le prime cinque giornate di campionato hanno messo in vetrina diversi giovani interessanti e tra questi c'è sicuramente Lorenzo Palmisani. Il portiere del Frosinone ha attirato l'attenzione della Juventus, che si è già mossa, ma anche quella dell'Inter, entrata a sua volta nella fase di monitoraggio del classe 2004.

Per i nerazzurri, al momento, si tratta ancora di una fase molto iniziale, praticamente esplorativa. Il profilo di Palmisani, però, risponde a diverse caratteristiche ricercate abitualmente dalla dirigenza e da Oaktree: è giovane, italiano, ha già maturato esperienza ed è considerato pronto per un salto di livello.

Gli scenari per il futuro

L'Inter potrebbe valutare diverse soluzioni. Un'ipotesi sarebbe quella di acquistare Palmisani e lasciarlo un'altra stagione in prestito al Frosinone, permettendogli di continuare a giocare con continuità. Un'altra possibilità sarebbe invece quella di portarlo a Milano e affidargli un anno di apprendistato alle spalle di Pepo Martinez, prima di giocarsi concretamente le proprie chance per una maglia da titolare.

Il Frosinone si tutela

Il Frosinone, dal canto suo, si è mosso in anticipo. Il club ciociaro ha infatti rinnovato il contratto di Palmisani appena un paio di settimane fa, una scelta che consente di riconoscere il rendimento del giovane portiere, allontanare la scadenza del precedente accordo e, nel caso di una futura cessione, avere maggiore forza negoziale. Juventus e Inter hanno dunque iniziato a muoversi, seppur in una fase ancora preliminare. Il Frosinone osserva e spera che l'interesse dei due club possa trasformarsi in una vera e propria asta per il suo gioiello. Lo riporta Gazzetta.it.