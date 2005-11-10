Galatasaray stregato da Kayode in Turchia-Italia: possibile assalto nel 2027

La grande prestazione con la maglia dell'Italia ha acceso ulteriormente i riflettori su Michael Kayode. Il terzino del Brentford, protagonista nel 4-1 degli azzurri contro la Turchia in Nations League con un gol e un contributo decisivo nell'azione di un'altra rete, sarebbe finito nel mirino del Galatasaray. Secondo quanto riferito dal quotidiano turco Fanatik, il club di Istanbul sta monitorando con attenzione il classe 2004, considerato un possibile rinforzo di alto livello per risolvere definitivamente i problemi sulla corsia destra. A convincere lo staff tecnico sarebbero soprattutto la potenza fisica, la velocità, la capacità di accompagnare l'azione offensiva e la duttilità mostrata dall'ex Fiorentina.

Galatasaray su Kayode: decisivo il futuro di Singo

Non è comunque prevista un'offensiva immediata. Il valore di mercato di Kayode viene stimato intorno ai 40 milioni di euro e il Galatasaray vuole prima comprendere quali saranno le richieste del Brentford. Un passaggio fondamentale potrebbe essere rappresentato dal futuro di Wilfried Singo: in caso di cessione dell'ivoriano, la società turca sarebbe pronta ad avviare i contatti con il club inglese per verificare concretamente i margini dell'operazione.

Kayode soluzione a lungo termine: possibile assalto nel 2027

La dirigenza del Galatasaray considera Kayode un possibile investimento a lungo termine per la fascia destra e, proprio per questo, intende continuare a seguirne l'evoluzione senza accelerare i tempi. Le due finestre indicate per un eventuale tentativo sono gennaio e giugno, con l'aspetto economico che resta il principale ostacolo. L'ex Fiorentina, intanto, ha ulteriormente aumentato la propria visibilità grazie all'impatto avuto con la Nazionale maggiore. Proprio la prestazione contro la Turchia avrebbe rafforzato l'interesse del Galatasaray, pronto a valutare l'affondo qualora si creassero le condizioni giuste sul mercato.