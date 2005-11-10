Emre Mor ha deciso di sospendere la propria carriera calcistica a tempo indeterminato. Il 29enne del NEC Nijmegen, arrivato in Olanda la scorsa estate, ha interrotto il rapporto con il club di comune accordo, lasciando comunque aperta la possibilità di un ritorno in campo qualora le sue condizioni fisiche dovessero consentirglielo.

"Devo ascoltare il mio corpo"

L’ex Borussia Dortmund ha spiegato la sua decisione attraverso un messaggio pubblicato sui social: "Da quando ero piccolo ho avuto un solo sogno: diventare un calciatore professionista. Ho sempre dato tutto per questo sport che amo così tanto. Ma a volte la vita ti costringe a prendere decisioni per le quali il cuore non è pronto". Mor ha poi aggiunto: "Sono arrivato al punto in cui devo ascoltare il mio corpo, rispettare i miei limiti e mettere il mio benessere al primo posto. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma dentro di me mantengo la speranza di poter tornare un giorno sul campo".

Una carriera segnata dal talento

Nato a Copenaghen, Mor era considerato uno dei giovani più promettenti del calcio europeo. Dopo l’esordio con il Nordsjaelland e l’Europeo 2016 con la Turchia, fu acquistato dal Borussia Dortmund. In seguito vestì le maglie di Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos, Karagumruk e Fenerbahçe, senza però riuscire a mantenere le aspettative iniziali. Con il NEC aveva collezionato sette presenze, un gol e un assist.