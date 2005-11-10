A poche ore dal match europeo tra Galatasaray e Aston Villa, a Istanbul scatta l'allarme. Ieri sera sarebbe stato avvistato un leone nel quartiere di Zekeriyakoy, nella zona di Sariyer, a circa dieci chilometri dal RAMS Park, lo stadio che domani ospiterà la sfida di Champions League.

Settanta persone impegnate nelle ricerche

Dopo la segnalazione arrivata dalle immagini riprese da alcune telecamere di sorveglianza, le autorità turche hanno avviato una vasta operazione per rintracciare l’animale. Sono circa 70 le persone coinvolte, tra agenti di polizia e specialisti della fauna selvatica, con l’impiego anche di sette droni per monitorare l’area boschiva interessata. Le autorità di Istanbul hanno assicurato che l’obiettivo è catturare il felino senza fargli del male, adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della zona.

La curiosa coincidenza con i due club

La vicenda ha rapidamente fatto il giro del Paese anche per un curioso legame con le due squadre protagoniste della sfida. Galatasaray è infatti conosciuto come il club dei "Leoni", mentre lo stesso animale compare nello stemma dell’Aston Villa. Il difensore del Galatasaray, Abdulkerim Bardakci, interrogato sull’accaduto, ha scherzato: "Ho un solo leone a casa, mio figlio".