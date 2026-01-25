Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Genoa, De Rossi: "Sono state emozioni incredibili. Gare così sono un po' 'epiche'"

Genoa, De Rossi: "Sono state emozioni incredibili. Gare così sono un po' 'epiche'"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 17:41Serie A
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

17.01 - Al termine del match contro il Bologna, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

17.27 - Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Con i cambi hai scombussolato la squadra.
"E' successo che loro hanno giocato mezz'ora con un uomo in meno. Fa tanto. Non abbiamo fatto male, abbiamo fatto una partita simile alla loro. Nel secondo tempo, complice la superiorità, e il gol arrivato subito dopo l'umore ha fatto la sua, oltre che il calcio".

Il cambio di Vasquez?
"E' stato un cambio tattico. Mi serviva più spinta offensiva. Non ha problemi. Solo un fastidio ma è una cosa gestibile".

Questa partita cosa può dare?
"Ci dà intanto tre punti importantissimi. La classifica è corta. Siamo vicini a tutti e non dobbiamo dimenticare che sono vicini anche gli altri sotto. L'umore cambia. Queste partite sono un po' epiche e viverle nel tuo stadio. E' un discorso di avere grandissimo entusiasmo dopo una partita così senza dimenticare il calcio. Perché qualcosa che non è andato".

E' nato il "Derossismo"?
"Mi fanno sorridere queste cose. Se il Derossismo significa far tirare sotto l'incrocio i tuoi ragazzi mi studierò (ride ndr). Sono i giocatori che fanno la differenza. Facciamo questo lavoro per le emozioni e per le ambizioni. E a me piacciono entrambe le cose".

Ti sei lasciato andare.
"Emozioni incredibili. Vivo questo sport per queste emozioni. Oggi è bellissimo per noi e bruttissimo per il Bologna. A volte abbiamo buttato giù bocconi amari. Questo posto mi ha catturato, la partita era importante. Le emozioni le voglio".

I tre entrati Malinovskyi, Ekuban e Messias?
"Brignardello pensa che un giocatore vada allenato forte. In questa situazione ci siamo guardati ci siamo detti: 'Che facciamo?'. I ragazzi sono sempre disponibili ma c'è uno storico degli infortuni e noi dobbiamo gestire tutto".

Pensi in futuro di diventare un allenatore importante per questa squadra?
"Nel pre-gara faccio sempre dei discorsi prima di lasciare l'albergo. E ho parlato di un sentimento bistrattato come l'invidia. E' un sentimento sano se non ci porta ad essere criticoni. E io invidio il Bologna, voglio stimolare questo sentimento nei giocatori. Dobbiamo essere tutti ambiziosi e arrabbiati. L'importante che non sia quell'invidia che ti fa rosicare".

Il secondo tempo è da dvd?
"Non so sei sia da dvd ma lo metto fra le più grandi emozioni della mia vita. Ora è fresca ma è bello per mille motivi. E' bello perché è successo a questi ragazzi che vogliono aiutare il Genoa. Ekuban è un esempio".

Quanto ti hanno soddisfatto i gol dei subentrati?
"Non è una novità per questa squadra che si è tolta soddisfazioni con i cambi. Certo, se fai tre cambi che si dimostrano geniali vuol dire che hai sbagliato qualcosa all'inizio. Dobbiamo essere organizzati nella fase difensiva, in fase di possesso ci muoviamo e non è detto che Baldanzi sia l'unico a giocare dietro la punta o che siano di più le sottopunte".

17.41 - Termina la conferenza di Daniele De Rossi.

Articoli correlati
Genoa, De Rossi: "I risultati mi fanno sembrare migliore di quello che sono. Tifosi... Genoa, De Rossi: "I risultati mi fanno sembrare migliore di quello che sono. Tifosi super"
Genoa-Bologna come un thriller. De Rossi diventa Scorsese e vince una gara da 'Absolute... Genoa-Bologna come un thriller. De Rossi diventa Scorsese e vince una gara da 'Absolute Cinema'
Bologna, Ferguson: "Complimenti al Genoa. Ma non si può perdere una partita così"... Bologna, Ferguson: "Complimenti al Genoa. Ma non si può perdere una partita così"
Altre notizie Serie A
Juve-Napoli, Ardoino allo Stadium. Il CEO di Tether: "In tribuna proprietà non c'è... Juve-Napoli, Ardoino allo Stadium. Il CEO di Tether: "In tribuna proprietà non c'è posto"
Juventus, Locatelli dopo l'intervallo: "Ora 50 minuti a tutta, vogliamo vincere la... Juventus, Locatelli dopo l'intervallo: "Ora 50 minuti a tutta, vogliamo vincere la gara"
Genoa, De Rossi: "I risultati mi fanno sembrare migliore di quello che sono. Tifosi... Genoa, De Rossi: "I risultati mi fanno sembrare migliore di quello che sono. Tifosi super"
Morte del 19enne Borgione, il cordoglio del Torino: "Lutto della famiglia granata"... Morte del 19enne Borgione, il cordoglio del Torino: "Lutto della famiglia granata"
Juventus-Napoli, Marelli: "Bremer prende per il collo Hojlund, poteva essere rigore"... Juventus-Napoli, Marelli: "Bremer prende per il collo Hojlund, poteva essere rigore"
Esteves saluta il Pisa e si trasferisce in prestito al Bari: la nota dei nerazzurri... UfficialeEsteves saluta il Pisa e si trasferisce in prestito al Bari: la nota dei nerazzurri
Più Juventus che Napoli, il primo tempo si chiude col meritato 1-0: decide (per ora)... Più Juventus che Napoli, il primo tempo si chiude col meritato 1-0: decide (per ora) David
Torino, muore Davide Borgione, tifoso granata di 19 anni: la ricostruzione dell'incidente... Torino, muore Davide Borgione, tifoso granata di 19 anni: la ricostruzione dell'incidente
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 Roma-Milan, le probabili formazioni: dopo l'Europa torna Malen, Allegri col dubbio Saelemaekers
4 Il Como scopre anche Baturina. Fabregas: "Da fuori gli mangiavano la testa, non ha mollato"
5 Genoa-Bologna, le probabili formazioni: dubbio Norton-Cuffy, straordinari per Heggem
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Chiellini su En-Nesyri: "Ha espresso dubbi sulla formula, questione chiusa"
Immagine top news n.1 Atalanta-Parma 4-0, le pagelle: Krstovic cannibale, De Ketelaere è straripante
Immagine top news n.2 Il Genoa la vince con i cambi: Malinovskyi, Ekuban e Messias ribaltano 3-2 il Bologna
Immagine top news n.3 Altri scontri sulle autostrade, questa volta tra tifosi di Lazio e Napoli: fermati 80 biancocelesti
Immagine top news n.4 Romagnoli saluta tutti dopo Lecce. Ma la Lazio smentisce: "Non è sul mercato, resta con noi"
Immagine top news n.5 Napoli, Neres rischia di tornare ad aprile e Giovane non basta. Ora una... Manna dal mercato
Immagine top news n.6 Napoli, Neres si opera. C'è lesione al tendine della caviglia: nei prossimi giorni volerà a Londra
Immagine top news n.7 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.2 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.3 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.4 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juve-Napoli, Ardoino allo Stadium. Il CEO di Tether: "In tribuna proprietà non c'è posto"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Locatelli dopo l'intervallo: "Ora 50 minuti a tutta, vogliamo vincere la gara"
Immagine news Serie A n.3 Genoa, De Rossi: "I risultati mi fanno sembrare migliore di quello che sono. Tifosi super"
Immagine news Serie A n.4 Morte del 19enne Borgione, il cordoglio del Torino: "Lutto della famiglia granata"
Immagine news Serie A n.5 Juventus-Napoli, Marelli: "Bremer prende per il collo Hojlund, poteva essere rigore"
Immagine news Serie A n.6 Esteves saluta il Pisa e si trasferisce in prestito al Bari: la nota dei nerazzurri
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol-Padova 3-0, le pagelle: Merkaj devastante, Lasagna un fantasma
Immagine news Serie B n.2 Serie B, il Padova sprofonda nella neve di Bolzano: il Sudtirol trionfa 3-0
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Catanzaro-Sampdoria senza emozioni: è uno scialbo 0-0 al 45'
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 21ª giornata: dopo i primi 45', il SudTirol può sorridere. Doppio vantaggio sul Padova
Immagine news Serie B n.5 Entella beffata per la difesa? Inserimento a sorpresa del Padova per Silletti del Team Altamura
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro-Sampdoria, le formazioni ufficiali: tra i pali blucerchiati c'è Martinelli titolare
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Raffaele: "Il mercato ci ha rinforzato, questo gruppo sta dando il massimo"
Immagine news Serie C n.2 Sorrento, Serpini: "Ingenui sulla rete dello 0-2, atteggiamento giusto da parte dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Marchionni ritrova il sorriso: "Vittoria che vale anche per la testa"
Immagine news Serie C n.4 Lescano subito in gol, ma non è una novità. E la Salernitana si gode il colpo della possibile svolta
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 23ª giornata: trema l'Ascoli ma vince. Ok Catania e Salernitana, notte fonda per la Pro Patria
Immagine news Serie C n.6 Il Giugliano si rinforza tra i pali. Vicino l'arrivo dell'ex Pontedera e Pro Sestro Santarelli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "Col Genoa vittoria di cuore, che dà la spinta per gara con la Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 11ª giornata: Como Women sprecone, vince l'Inter. Bene anche il Napoli
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 11ª giornata: crolla la Ternana. La Roma batte di misura il Genoa, ma non si ferma
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: Dragoni, Viens e Brennskag-Dorsin nel tridente giallorosso
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 11ª giornata: questo pomeriggio, fari puntati su Como Women-Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Con la Lazio, oggi, la peggior gara della mia gestione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?