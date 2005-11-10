Genoa, i nomi per il post-Lopez. Mancini e Montella di nuovo a duello: le top news delle 22

Il Genoa deve pensare al prossimo direttore sportivo: Diego Lopez non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro, ma il club rossoblù non intende aspettare troppo e si porta già avanti per rimpiazzarlo per il possibile addio e trasferimento nell'area sportiva del Burnley. Diversi i volti presi in considerazione, tra i quali l'ex ds di Lecce e Fiorentina Pantaleo Corvino oppure Daniele Pradè - protagonista di più cicli dirigenziali alla Fiorentina. In alternativa spuntano anche i nomi di Giovanni Rossi e Nicolas Burdisso, ex difensore con una lunga esperienza in Serie A.

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha presentato l'ultima sfida di Nations League di questa sosta nazionali contro la Turchia: "Qualcosa cambieremo. Chiaramente ci sono stati solo due giorni e rispetto alle gare con Turchia e Francia cambieremo qualcosa. Nella mia testa qualcuno non ci sarà, ma per gli altri valuteremo fino all'ultimo. Credo che Montella abbia fatto un ottimo lavoro e la Turchia sia una grande squadra. Ora non sta vivendo un gran momento ma a Montella va dato atto di aver fatto un gran lavoro e di averla riportata nel gruppo A di Nations League. Ho visto giocare molti di questi giocatori anche quando erano più giovani e penso che questa squadra sia forte, sono solo stati sfortunati al Mondiale. L'errore da non commettere? Pensare che domani sarà una sfida semplice. Non dobbiamo sottovalutare la Turchia solo perché ha perso con il Belgio".

Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha risposto riguardo al confronto con gli Azzurri in conferenza stampa: "Vogliamo vincere, competere e confrontarci anche a questo livello. Per gran parte delle tre partite ce la siamo giocata ed il risultato è stato in equilibrio per alcuni tratti, tranne nella sfida con l'Italia. Siamo motivati, curiosi di confrontarci e desiderosi di fare risultati perché giocarsela alla pari non è sufficiente. Mancherà Arda Guler, così come Calhanoglu e Yildiz. Per noi sono tutti giocatori importanti come lo sono nei loro rispettivi club. Tuttavia questo è un modo per vedere all'opera nuovi giocatori e valutarli. Sono fiducioso che saremo competittivi nonostante le assenze e cercheremo di portare a casa una vittoria".