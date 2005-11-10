Gioia Cambiaghi, Holm si fa male e starà fuori a lungo: la sosta nazionali del Bologna

Bologna che ha avuto ben 12 nazionali impegnati in questa lunghissima finestra internazionale. Uno stakanovista, tre giocatori non impiegati e nessun gol all'attivo

Cambiaghi, prima da titolare in azzurro. Holm si fa male

Fari puntati su Nicolò Cambiaghi che ha fatto il suo esordio da titolare con la Nazionale di Mancini. Prima di questa finestra, aveva giocato tre minuti (di recupero) un anno fa, in una partita contro Israele. 80 minuti contro il Belgio e 45' da subentrato contro la Turchia nel successo per 1-4 e un buon impatto con l'azzurro. Nel nuovo corso scozzese di Sebastien Pocognoli, Lewis Ferguson ha un ruolo centrale: 4 partite, tutte da titolare e semre in campo per 90'. Nota negativa, l'infortunio di Emil Holm nel corso della partita contro la Romania: operato alla coscia destra, non rientrerà prima di 4-6 mesi.

Il minutaggio in nazionale del Bologna

Lewis Ferguson (Scozia) - 360 minuti

Torbjorn Heggem (Norvegia) - 180 minuti

Rahim Alhassane (Niger) - 160 minuti

Samuel Mbangula (Belgio U21) - 151 minuti

Nicolò Cambiaghi (Italia) - 125 minuti

Martin Vitik (Repubblica Ceca) - 93 minuti

Eivind Helland (Norvegia U21) - 90 minuti

Marco Libra (Venezuela) - 71 minuti

Emil Holm (Svezia) - 63 minuti

Ukko Happonen (Finlandia U21) - 0 minuti

Massimo Pessina (Italia) - 0 minuti

Arthur Theate (Belgio) - 0 minuti