Gioia Cambiaghi, Holm si fa male e starà fuori a lungo: la sosta nazionali del Bologna

Gioia Cambiaghi, Holm si fa male e starà fuori a lungo: la sosta nazionali del BolognaFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Bologna che ha avuto ben 12 nazionali impegnati in questa lunghissima finestra internazionale. Uno stakanovista, tre giocatori non impiegati e nessun gol all'attivo
Cambiaghi, prima da titolare in azzurro. Holm si fa male
Fari puntati su Nicolò Cambiaghi che ha fatto il suo esordio da titolare con la Nazionale di Mancini. Prima di questa finestra, aveva giocato tre minuti (di recupero) un anno fa, in una partita contro Israele. 80 minuti contro il Belgio e 45' da subentrato contro la Turchia nel successo per 1-4 e un buon impatto con l'azzurro. Nel nuovo corso scozzese di Sebastien Pocognoli, Lewis Ferguson ha un ruolo centrale: 4 partite, tutte da titolare e semre in campo per 90'. Nota negativa, l'infortunio di Emil Holm nel corso della partita contro la Romania: operato alla coscia destra, non rientrerà prima di 4-6 mesi.
Il minutaggio in nazionale del Bologna
Lewis Ferguson (Scozia) - 360 minuti
Torbjorn Heggem (Norvegia) - 180 minuti
Rahim Alhassane (Niger) - 160 minuti
Samuel Mbangula (Belgio U21) - 151 minuti
Nicolò Cambiaghi (Italia) - 125 minuti
Martin Vitik (Repubblica Ceca) - 93 minuti
Eivind Helland (Norvegia U21) - 90 minuti
Marco Libra (Venezuela) - 71 minuti
Emil Holm (Svezia) - 63 minuti
Ukko Happonen (Finlandia U21) - 0 minuti
Massimo Pessina (Italia) - 0 minuti
Arthur Theate (Belgio) - 0 minuti