Fiorentina, De Gea un problema: la soluzione ce l'hai in casa. Oppure colpo a zero dal River

Il quindicesimo posto in classifica con 9 punti in 11 giornate non è sicuramente quello che si sarebbero aspettati i tifosi della Fiorentina dopo una stagione di sofferenze a ridosso della zona retrocessione. Il mercato faraonico da 156 milioni di euro complessivi per i cartellini dei nuovi arrivati evidentemente non ha portato gli effetti sperati - quantomeno nell'immediato - e ora la finestra di trasferimenti invernale servirà a mettere delle toppe là dove serve. Oppure a portarsi avanti in previsione futura. Intanto il ds Fabio Paratici ha due grattacapi da sbrogliare.

Questione De Gea

La più impellente probabilmente. Con oltre 400 presenze con il Manchester United e 45 apparizioni con la Spagna, David De Gea è finito nuovamente sul banco degli imputati per la perdita di punti preziosi nel cammino della Viola questa stagione. Con un contratto valido fino al 2028, è il giocatore più pagato della Fiorentina da quando Moise Kean non c'è più: il 36enne percepisce 3 milioni di euro netti, per la precisione 5,56 milioni lordi. Ma cosa sta combinando nelle ultime uscite? Sul gol del definitivo 2-2 della Juventus al "Franchi" accenna a un'uscita e combina la frittata, l'intervento difettoso su Douvikas contro il Como, passando per il tiro di Malen nel match con la Roma neppure così angolato e che lo ha battuto. Urgono riflessioni e interventi.

Su chi andare

La soluzione sarebbe già in casa. Coraggio e intuizione giusta potrebbero portare alla promozione di un classe 2006 di cui si è sempre parlato un gran bene nel giro delle giovanili della Fiorentina e che questa stagione milita in prestito all'Avellino. Parliamo di Tommaso Martinelli, per certi versi considerato un predestinato dagli addetti ai lavori, con 4 presenze accumulate in prima squadra Viola tra Conference League e Serie A. Altrimenti negli ultimi giorni si vociferava di Santiago Beltran, estremo difensore di 22 anni del River Plate cresciuto nel vivaio del club Millonarios, reduce da un'ascesa improvvisa dopo anni di Franco Armani tra i pali. Proprio l'argentino è in scadenza di contratto, il prossimo 31 dicembre, il che rappresenterebbe un innesto a parametro zero.