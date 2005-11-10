Lecce, novità per Di Francesco: si rivede Berisha. Quando può tornare e le sue condizioni

Ieri a Lecce, a Martignano, sono ripresi gli allenamenti sotto la guida di Eusebio Di Francesco. Il tecnico giallorosso ha ricevuto una notizia decisamente positiva: Medon Berisha, lungodegente, è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra. Secondo quanto riferito dal Quotidiano di Puglia, il centrocampista albanese deve tuttavia recuperare la condizione dopo essere rimasto a lungo lontano dal campo.

Il percorso verso il rientro

Il classe 2003 è fermo da quasi un anno dopo il grave infortunio del 12 dicembre 2025: l'operazione per risolvere la lesione del tendine riflesso del retto femorale destro e le ricadute hanno rallentato notevolmente il suo percorso verso il rientro in campo. Ora, però, l'augurio è che tutto sia alle spalle, che il peggio sia passato.

Quando può tornare a giocare

Secondo quanto stimato da Pianeta Lecce, Berisha potrebbe quantomeno risultare tra i convocati per la partita contro la Lazio il prossimo 21 novembre, in ordine al "Via del Mare". Intanto sono 5 i giocatori assenti per gli impegni con le rispettive nazionali: Fofana, Gandelman, Gaspar, Ngom e Tiago Gabriel. Mentre questa mattina il resto del gruppo proseguirà con il lavoro agli ordini di coach Di Francesco.