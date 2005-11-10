Con le due reti siglate nella sfida vinta 3-2 contro la Danimarca, Erling Haaland è arrivato a toccare la pazzesca quota di 68 gol con la maglia della Norvegia, in appena 61 partite giocate. Uno in più di quelli siglati da Kylian Mbappé, che però ha 108 partite all'attivo, 47 in più disputate rispetto al rivale e soprattutto con la Francia, squadra sulla carta decisamente più attrezzata della Norvegia.

Haaland viaggia ad una media impressionante dunque anche in nazionale: la media-gol è di 1,11 a partita. Ma come si piazza il bomber ex Dortmund rispetto agli altri grandi di questi ultimi decenni? La sua media è ancora più impressionante se confrontata con quella di gente come Messi, Cristiano Ronaldo e appunto lo stesso Mbappé.

Il confronto fra Haaland e gli altri big in nazionale

Cristiano Ronaldo 146 gol con il Portogallo: 0,62 gol di media a partita

Lionel Messi 126 gol con l'Argentina: 0,61 gol di media a partita

Harry Kane 93 gol con l'Inghilterra: 0,73 gol di media a partita

Momo Salah 70 gol con l'Egitto: 0,56 gol di media a partita

Erling Haaland 68 gol con la Norvegia: 1,11 gol di media a partita

Kylian Mbappé 67 gol con la Francia: 0,62 gol di media a partita