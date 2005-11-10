Erling Haaland potrebbe essere protagonista di una delle operazioni più importanti del mercato estivo 2027. L’attaccante norvegese del Manchester City è seguito con grande attenzione da Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcellona, tutti interessati a capire gli sviluppi legati al futuro del centravanti.

Il City valuta una possibile cessione

Secondo alcune indiscrezioni rilanciate dalla stampa inglese, il Manchester City potrebbe prendere in considerazione una proposta vicina ai 150 milioni di euro per il classe 2000, nonostante il suo contratto sia valido fino al giugno 2034. La possibile penalità per il club inglese in Premier League rappresenta uno degli elementi che alimentano le speculazioni, anche se al momento non ci sono offerte ufficiali né segnali concreti di una separazione imminente. Il Liverpool avrebbe già monitorato la situazione, mentre le altre avrebbero le risorse economiche per tentare un’operazione di questa portata.

Real Madrid e Barcellona osservano lo scenario

Anche i due giganti spagnoli seguono con interesse l’evoluzione della vicenda. Real Madrid e Barcellona considerano la possibile incertezza attorno al City un’opportunità per provare ad avvicinarsi al bomber norvegese. L’ostacolo principale resta però il lungo accordo firmato da Haaland nel gennaio 2025, un rinnovo fino al 2034 senza clausola rescissoria, elemento che lascia il Manchester City in una posizione di forza. Ma con una retrocessione o sanzioni che ridimensionerebbero il progetto dei Citizens, tutto potrebbe cambiare.