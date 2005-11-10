Italia U15, i convocati per il Torneo di Natale a Novarello
Alessio Calfapietra
Messa da parte l'innovativa esperienza del FIFA U-15 World Cup & Festival con un dodicesimo posto, dal 27 al 29 novembre si disputerà a Novarello il tradizionale Torneo di Natale.
Il ct Enrico Battisti ha convocato 66 calciatori classe 2012, da suddividere in tre squadre di pari numero (Selezione A, Selezione B e Selezione C) che si affronteranno in un triangolare all’italiana.
L'unico ragazzo sotto quota è l'attaccante figlio d'arte Alessandro Criscito (Genoa), presente alla pari del fratello Alfredo.
Portieri
Christian Basso (Torino), Leonardo Brigante (Torino), Gianluca D’Alfonso (Monza), Gian Piero Maria Galliera (Inter), Mattia Manca (Roma), Vittorio Zazzera (Como)
Difensori
Lorenzo Amendolagine (Juventus), Ricardo Baratti (Milan), Giovanni Biagioli (Fiorentina), Thomas Boeri (Pisa), Nicolò Bovo (Fiorentina), Alessio Carpi (Parma), Paolo Chirico (Napoli), Leonardo Cordero (Torino), Alfredo Criscito (Genoa), Christian Carmelo Donato (Como), Filippo Ferrara (Napoli), Riccardo Fiori (Cagliari), Luis Hinteregger (Torino), Alessandro Lupica (Milan), Daniel Mazzei (Lazio), Nicholas Morigi (Bologna), David Moscatelli (Sassuolo), Alessio Piu (Fiorentina), Samuele Rufo (Lazio), Marco Silvestrelli (Modena), Matteo Sorzato (Vicenza), Francesco Mathis Ventura (Inter), Eric Vian (Juventus), Lorenzo Zauri (Lazio)
Centrocampisti
Fabrizio Bacciu (Cagliari), Samuele Di Vita (Genoa), Christian Imbembo (Fiorentina), Malick Koite (Atalanta), Giuseppe Loreto (Torino), Maicol Lugaro (Inter), Alessandro Mancini (Lazio), Riccardo Melotto (Como), Sebastiano Modenese (Hellas Verona), Thomas Musella (Parma), Matar Diaw Ndiaye (Venezia), Vittorio Pistonina (Torino), Diego Porcu (Cagliari), Luigi Pugliese (Catanzaro), Edoardo Rubin (Modena), Mario Tambaro (Napoli), Badereddine Taouzi (Atalanta), Simone Turrini (Roma)
Attaccanti
Bryan Gianni Aramini (Juventus), Marco Bellarosa (Parma), Nicolò Bini (Atalanta), Gabriele Bove (Roma), Omar Canu (Fiorentina), Marco Aurelio Conti (Como), Alessandro Criscito (Genoa), Mattia Fazzalari (Juventus), Manuel Ferraro (Parma), Andrea Kostyuk (Milan), Angelo Cristiano Martello (Juventus), Manuel Pasini (Atalanta), Dubem Okechukwu (Manchester City), Riccardo Piras (Lazio), Rayan Reguig (Roma), Giuseppe Sanna (Cagliari), Nicolas Zanella (Vicenza), Giuseppe Zanini (Sassuolo).