Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 8 ottobre

SUCIC RECLAMA SPAZIO NELL'INTER: OCCHIO ALLA PREMIER. ENDRICK APRE AL MILAN. NICO GONZALEZ HA CONVINTO TUTTI: NEI PROSSIMI GIORNI IL RINNOVO CON LA JUVE, CHE PENSA GIA' A TRE NOMI PER IL POST WOLTEMADE. TORINO, IN AVANTI OCCHI SU MIKOLAJEWSKI. FIORENTINA, C'E' IL RINNOVO DI LUCA RANIERI DINO AL 2029 CON OPZIONE. MILAN, IDEA BENATIA COME NUOVO DS. NON C'E' ACCORDO PER IL RINNOVO DI MCTOMINAY COL NAPOLI, REAL MADRID ALLA FINESTRA. BOLOGNA, ECCO IL RINFORZO A DESTRA: DARMIAN HA FIRMATO FINO A GIUGNO CON OPZIONE FINO AL 2027. GHEDJEMIS-FROSINONE AVANTI INSIEME: DOPO LE VOCI DI MERCATO C'E' LA FIRMA FINO AL 2030

Più spazio con la Croazia che con l'Inter. È questo il dato che accompagna l'inizio di stagione di Petar Sucic, che nelle quattro gare disputate con la Nazionale ha accumulato più minuti rispetto alle sei uscite ufficiali dei nerazzurri. Dopo la sconfitta contro la Spagna, la terza consecutiva per i croati, il centrocampista non si è sbilanciato quando gli è stato chiesto se fosse soddisfatto del suo impiego a Milano: "Sono cose che preferirei lasciare per un'altra volta. Adesso l'importante è parlare della nazionale. Quando tornerò a Milano lotteremo per l'Inter e tra due o tre mesi vedremo come sarà la situazione". Come riportato dal Corriere dello Sport, sul tavolo c'è inoltre la situazione contrattuale. Sucic è legato all'Inter fino al 2030 con un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro a stagione, ma i suoi rappresentanti hanno già manifestato la volontà di discutere un adeguamento economico. Lo status del croato è cresciuto dal suo arrivo in Italia e dall'Inghilterra sono già arrivati segnali d'interesse. La questione è quindi destinata a entrare nell'agenda di Dario Baccin: più spazio e un nuovo accordo potrebbero diventare due elementi centrali per blindare ulteriormente Sucic.

Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma il primo segnale è già arrivato: Endrick non esclude l'addio al Real Madrid in inverno e il Milan è in prima fila. Il brasiliano avrebbe fatto capire di gradire particolarmente un eventuale trasferimento in rossonero qualora da Madrid arrivasse il via libera. La situazione del classe 2006 è legata soprattutto allo scarso minutaggio. Al Real Madrid la concorrenza è enorme e, con il rientro di Rodrygo dall'infortunio, gli spazi rischiano di ridursi ulteriormente. Finora Endrick ha giocato appena quattro minuti, lo scorso 15 settembre contro l'Elche. Troppo poco per un giocatore che vuole anche difendere il proprio posto nella nazionale brasiliana. Se la situazione non dovesse cambiare, una partenza a gennaio diventerebbe quindi concreta. E il Milan, già interessato al giocatore in estate, è pronto a tornare alla carica.

Il ritorno di Nico Gonzalez alla Juventus ha assunto rapidamente contorni diversi rispetto a quelli che sembravano delinearsi al termine della scorsa stagione. Dopo l’esperienza in prestito all’Atletico Madrid, l’attaccante argentino è rientrato a Torino con una nuova mentalità e con la voglia di riconquistare un ruolo importante in bianconero. A spingere in questa direzione è stato soprattutto Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha creduto fin da subito nelle qualità dell’argentino, tanto da fare di tutto per convincerlo a rimanere alla Juventus anche durante il Mondiale. Tra i due è nato immediatamente un rapporto positivo, basato sulla fiducia, e Gonzalez ha iniziato a dare risposte concrete già nelle prime partite. Una delle conferme più importanti è arrivata contro il Parma, quando l’argentino ha trovato la rete che ha sbloccato la gara. Non si tratta soltanto del gol, ma dell’atteggiamento mostrato in campo: maggiore disponibilità, più sacrificio e una partecipazione più costante al gioco della squadra. Il cambiamento è stato evidente anche agli occhi della società, che ha deciso di puntare nuovamente sul giocatore. Giovanni Carnevali e Ricky Massara hanno infatti scelto di premiare il nuovo percorso intrapreso da Gonzalez con il rinnovo del contratto. L’accordo è già stato deciso e la firma è attesa nei prossimi giorni.

Nick Woltemade è arrivato alla Juventus con l'etichetta di gigante da 1,98 metri e con grandi aspettative, ma il suo impatto in bianconero non è stato finora quello sperato. L'ultimo episodio è arrivato con la Germania, quando l'attaccante ha fallito un'occasione clamorosa a porta vuota contro la Serbia, finendo al centro delle critiche. L'errore ha riaperto il dibattito sulle caratteristiche del centravanti, già sotto osservazione alla Continassa. Luciano Spalletti sperava che il nuovo corso della Germania di Klopp potesse restituire a Woltemade fiducia e morale, ma per ora non è andata così. Woltemade è arrivato dal Newcastle con un prestito secco fino a giugno e, allo stato attuale, tutto lascia pensare a un ritorno in Inghilterra al termine della stagione. Per questo la Juventus ha già iniziato a guardarsi intorno in vista del prossimo mercato. Sul radar bianconero sono finiti diversi centravanti: da Mateo Retegui, oggi all'Al-Qadsiah, a Folarin Balogun del Monaco, fino ad Antonio Raimondo, di proprietà del Bologna. Woltemade avrà ancora tempo per cambiare il giudizio sul suo rendimento, ma a Torino il tema del numero nove resta aperto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Il Torino continua a seguire con grande attenzione Daniel Mikolajewski, centravanti classe 2006 di proprietà del Parma e attualmente in prestito al Lucerna. Come riferisce Tuttosport, il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha approfittato della sfida tra Italia e Polonia Under 21 per osservarlo ancora da vicino. Entrato all'intervallo, quando gli azzurrini erano già avanti 2-0, l'attaccante ha comunque lasciato il segno realizzando una delle due reti polacche nel 6-2 finale.

Luca Ranieri ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina, portando la nuova scadenza al giugno del 2029 con opzione per una ulteriore stagione. Questa la nota della società viola in merito: "ACF Fiorentina comunica di aver formalizzato l' accordo con il calciatore Luca Ranieri per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2030. Ranieri è cresciuto nel settore giovanile gigliato e, con la maglia viola, ha disputato 164 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League segnando 12 reti ed arrivando a vestire, parallelamente, le maglie di tutte le selezioni giovanili Azzurre fino alla Nazionale maggiore".

Il Milan sta pensando da tempo di potenziare il suo organico societario con un inserimento nel ruolo di direttore sportivo. Attualmente il mercato è gestito da Ruben Amorim ovviamente, ma soprattutto da Gerry Cardinale, che ha spiegato in passato di avvalersi dell'aiuto delle figure dirigenziali, ma di avere l'ultima parola su qualsiasi acquisto o cessione dei rossoneri. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, ci sono stati dei colloqui con Mehdi Benatia, che ha dato ampia disponibilità al Milan e che sarebbe molto contento di tornare a lavorare in Italia dopo l'esperienza al Marsiglia. Il casting è in corso, non c'è un nome attualmente in netto vantaggio rispetto a un altro, ma quello del marocchino è tutt'altro che da scartare.

Il futuro di Scott McTominay torna al centro delle riflessioni del Napoli. Senza un'accelerazione sul rinnovo contrattuale, infatti, potrebbe diventare sempre più concreto il pericolo di una separazione. Come scrive Il Mattino, "il rischio dell'accelerata della sua partenza potrebbe essere reale". Un'eventualità resa ancora più delicata dall'interesse che comincia a muoversi attorno al centrocampista scozzese: il Real Madrid avrebbe effettuato un sondaggio con il suo entourage per comprendere la situazione. E dalla Premier League potrebbero arrivare ulteriori tentativi, soprattutto se lo stallo con il club azzurro dovesse proseguire.

Il Bologna ha comunicato sui propri canali ufficiali di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Matteo Darmian fino al 30 giugno 2027.

Finisce una telenovela di mercato durata mesi: Frosinone Calcio comunica sui propri canali ufficiali di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Farès Ghedjemis.

GETAFE-CARVAJAL SALTATO DOPO CHE LALIGA HA RITENUTO LO STIPENDIO TROPPO...BASSO. IL BAYERN MONACO PENSA A DANI OLMO IN CASO DI ADDIO DI OLISE O MUSIALA. KAYODE BRILLA E LE BIG INGLESI OSSERVANO: C'E' IL LIVERPOOL IN PRIMA FILA. IL BARCELLONA BLINDA L'ENNESIMA STELLINA DELLA MASIA: UFFICIALE IL RINNOVO FINO AL 2030 DI XAVI ESPART

Sembrava tutto pronto per il ritorno di Dani Carvajal nella Liga con la maglia del Getafe, ma l'operazione sarebbe stata bloccata dalla stessa lega spagnola. Secondo quanto riportato da Cadena SER, il comitato di controllo finanziario non avrebbe ancora autorizzato il trasferimento del terzino, ritenendo poco credibile l'accordo economico raggiunto tra le parti. Carvajal, svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Real Madrid, percepiva circa 10 milioni di euro a stagione con i Blancos. Il Getafe, invece, gli avrebbe proposto un contratto da appena 400 mila euro annui, una cifra che ha insospettito gli organi di controllo della Liga. Il timore è che possano esistere accordi economici paralleli, come sponsorizzazioni o finanziamenti non dichiarati, destinati a integrare lo stipendio ufficiale del giocatore e ad aggirare così i controlli finanziari previsti dal campionato spagnolo. Secondo l'emittente spagnola, si tratta di una procedura che viene applicata indistintamente a tutti i club e, almeno per il momento, il via libera definitivo non è ancora arrivato. A raffreddare ulteriormente le aspettative ci ha pensato il presidente del Getafe, Angel Torres, che, interpellato dai giornalisti, ha minimizzato la possibilità di vedere Carvajal in azulón: "Non verrà, perché dovrebbe farlo? Avevo fatto una battuta. Se l'affare si chiuderà nelle prossime ore? No. Ci sono tanti giocatori svincolati, come Parejo o Sergio Ramos".

Il Barcellona viaggia a vele spiegate. Dopo sette giornate di Liga, i blaugrana guidano la classifica con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid, mentre in Champions League hanno iniziato il proprio cammino con un convincente 5-1 contro il Feyenoord. In questo contesto, Dani Olmo si conferma uno degli elementi più importanti della rosa. Il trequartista spagnolo, campione del mondo con la Roja, ha già collezionato tre assist in otto presenze stagionali con il Barça, pur avendo disputato appena 342 minuti. Numeri ai quali si aggiungono le tre assistenze servite nelle tre gare giocate con la nazionale spagnola durante l'ultima sosta; nonostante il buon rendimento, il futuro del 28enne potrebbe presto diventare un tema di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sports DE, il Bayern Monaco avrebbe infatti inserito Olmo tra i principali obiettivi per la prossima estate. Il club bavarese starebbe valutando il suo profilo per cautelarsi in vista di eventuali partenze di Michael Olise o Jamal Musiala, individuando nello spagnolo un giocatore ideale per qualità tecniche, creatività e duttilità tattica. Del resto, il Bayern aveva già provato ad acquistarlo prima del suo ritorno al Barcellona nell'estate del 2024, quando i catalani investirono circa 61 milioni di euro per riportarlo in blaugrana.

Il terzino destro del Brentford Michael Kayode si conferma uno dei difensori più seguiti e ambiti del calciomercato europeo, grazie a prestazioni di altissimo livello e alla sua definitiva consacrazione nella nazionale maggiore italiana. CaughtOffside rivela che il Liverpool ha inserito Kayode in cima alla propria lista dei desideri per rinforzare le rotazioni sulla corsia destra, mentre Arsenal, Tottenham e Newcastle United continuano a monitorarlo per aggiungere dinamismo e fisicità ai rispettivi reparti arretrati.

Il Barcellona ha deciso di blindare l'ennesimo prodotto delle proprie giovanili e proprio nella giornata di oggi ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Xavi Espart, il quale ha prolungato fino al 2030. Arrivato nella Masia nel 2015, il difensore classe 2007 si sta mettendo in mostra in questa stagione. Il tecnico Hansi Flick che lo ha schierato titolare nelle prime 5 di campionato e Xavi Espart ha già messo a segno un gol e due assist.