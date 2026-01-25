Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il dato che accomuna Yildiz, Del Piero e CR7: i gol al Napoli come segnale di grandezza

Il dato che accomuna Yildiz, Del Piero e CR7: i gol al Napoli come segnale di grandezza
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 21:53Serie A
Daniele Najjar

La Juventus si aggiudica il big match contro il Napoli con un secco 3-0. I bianconeri agganciano così il quarto posto occupato dalla Roma, in attesa del risultato dei giallorossi contro il Milan, portandosi a -1 dalla squadra di Conte. A Torino va a segno ancora Kenan Yildiz con un bel sinistro che, al 77' della sfida, ha messo in ghiaccio la vittoria per la squadra di Luciano Spalletti.

Il turco è sempre di più al centro della nuova Juventus, soprattutto nelle sfide che contano di più. Come quelle contro il Napoli, visto che era andato a segno anche nella sfida d'andata, pur se terminata 2-1 per gli azzurri, a dicembre. Come evidenziato dai dati Opta, il fatto di essere andato a segno sia all'andata che al ritorno contro il Napoli non è una cosa riuscita a molti nella storia della Signora.

Yildiz è infatti solamente il 5° giocatore bianconero a riuscire in tale traguardo. Prima di lui ci erano riusciti, nell'era dei tre punti a vittoria, solamente Fabrizio Ravanelli (nella stagione 1994/95), Alessandro Del Piero (stagione 2000/2001), Darko Kovacevic (stagione 2000/2001) e Cristiano Ronaldo (stagione 2019/20). Segnali importanti da parte di un giocatore che settimana dopo settimana sembra volersi prendere tutte le responsabilità che la Juventus gli ha dato.

