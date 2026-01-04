Il Torino riparte dai tre punti di Verona e da Petrachi: così il DS sul calciomercato granata

Il Torino riparte con un certo slancio da Verona, essendo uscito con in tasca tre punti grazie al roboante 3-0 ai danni dell'Hellas. Adesso c'è un mercato di gennaio da vivere con il nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi, per la società granata.

E proprio il dirigente, intervenuto a DAZN prima di Hellas Verona-Torino, ha tracciato qualche linea guida di mercato da seguire per i granata. Ha detto Petrachi: "Cambiando il modulo e passando al 3-5-2 cercheremo di apportare qualche piccola modifica che ci consenta di aver qualche giocatore funzionale in più, e se qualcuno gioca gioca meno, valutare se ha la necessità di andare. Questo è quello su cui mi sto muovendo. Noi abbiamo già 30 giocatori, abbiamo una lista già piena con 3 giocatori in esubero, non è un lavoro semplice. Ce la sto mettendo tutta per apportare quelle migliorie derivanti dal cambio di modulo che il mister ha deciso". La priorità quindi è in uscita? Ha spiegato ancora il dirigente: "Vanno combinate, uno entra e uno esce, bisogna cercare di fare delle operazioni che abbiano un senso. Sicuramente c'è da cambiare qualcosina, spero di poter intervenire il prima possibile".

Un capitolo non poteva che essere dedicato a Kristjan Asllani, viste le crescenti voci attorno al centrocampista in prestito al Torino dall'Inter e alla possibilità che il trasferimento sia risolto in anticipo: "Quando impazza il calciomercato c'è di tutto e di più. Ci aspettiamo molto di più da parte sua, è un giocatore importante e deve dimostrare sul campo di essere un titolare. Ma quello che vale per lui vale per tanti altri, la cattiveria la pretendo da tutti i ragazzi".