Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Torino riparte dai tre punti di Verona e da Petrachi: così il DS sul calciomercato granata

Il Torino riparte dai tre punti di Verona e da Petrachi: così il DS sul calciomercato granataTUTTO mercato WEB
Oggi alle 20:54Serie A
Lidia Vivaldi

Il Torino riparte con un certo slancio da Verona, essendo uscito con in tasca tre punti grazie al roboante 3-0 ai danni dell'Hellas. Adesso c'è un mercato di gennaio da vivere con il nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi, per la società granata.

E proprio il dirigente, intervenuto a DAZN prima di Hellas Verona-Torino, ha tracciato qualche linea guida di mercato da seguire per i granata. Ha detto Petrachi: "Cambiando il modulo e passando al 3-5-2 cercheremo di apportare qualche piccola modifica che ci consenta di aver qualche giocatore funzionale in più, e se qualcuno gioca gioca meno, valutare se ha la necessità di andare. Questo è quello su cui mi sto muovendo. Noi abbiamo già 30 giocatori, abbiamo una lista già piena con 3 giocatori in esubero, non è un lavoro semplice. Ce la sto mettendo tutta per apportare quelle migliorie derivanti dal cambio di modulo che il mister ha deciso". La priorità quindi è in uscita? Ha spiegato ancora il dirigente: "Vanno combinate, uno entra e uno esce, bisogna cercare di fare delle operazioni che abbiano un senso. Sicuramente c'è da cambiare qualcosina, spero di poter intervenire il prima possibile".

Un capitolo non poteva che essere dedicato a Kristjan Asllani, viste le crescenti voci attorno al centrocampista in prestito al Torino dall'Inter e alla possibilità che il trasferimento sia risolto in anticipo: "Quando impazza il calciomercato c'è di tutto e di più. Ci aspettiamo molto di più da parte sua, è un giocatore importante e deve dimostrare sul campo di essere un titolare. Ma quello che vale per lui vale per tanti altri, la cattiveria la pretendo da tutti i ragazzi".

Articoli correlati
Torino, Baroni: "La squadra ha avuto l'energia giusta. Contento per Aboukhlal e Ilkhan"... Torino, Baroni: "La squadra ha avuto l'energia giusta. Contento per Aboukhlal e Ilkhan"
Asllani guarda il Torino vincere a Verona. Possibile interruzione del prestito con... Asllani guarda il Torino vincere a Verona. Possibile interruzione del prestito con l'Inter, il punto
Torino, Gineitis: "Contento della fiducia di Baroni. Mercato? Non dipende da me" Torino, Gineitis: "Contento della fiducia di Baroni. Mercato? Non dipende da me"
Altre notizie Serie A
Inter, il Galatasaray smentisce l'interesse per Frattesi. Okan Buruk: "Nessun contatto... Inter, il Galatasaray smentisce l'interesse per Frattesi. Okan Buruk: "Nessun contatto con lui"
Fiorentina, Dodo festeggia la vittoria contro la Cremonese: "Ci meritiamo un 2026... Fiorentina, Dodo festeggia la vittoria contro la Cremonese: "Ci meritiamo un 2026 diverso"
Ravaglia si esalta finché può, poi l'Inter passa: Bologna sotto 1-0 al 45', decide... Ravaglia si esalta finché può, poi l'Inter passa: Bologna sotto 1-0 al 45', decide Zielinski
Lazio, Zaccagni: "Situazione difficile di emergenza perenne, ma non cerchiamo alibi"... Lazio, Zaccagni: "Situazione difficile di emergenza perenne, ma non cerchiamo alibi"
L'Inter passa meritatamente in vantaggio al 39': segna Zielinski, Bologna sotto 1-0... L'Inter passa meritatamente in vantaggio al 39': segna Zielinski, Bologna sotto 1-0
Napoli, altro divieto: i tifosi residenti in Campania esclusi da San Siro contro... Napoli, altro divieto: i tifosi residenti in Campania esclusi da San Siro contro l'Inter
Fiorentina, De Gea: "Soffro la contestazione. Se uno non vuole giocare se ne va" Fiorentina, De Gea: "Soffro la contestazione. Se uno non vuole giocare se ne va"
Torino, Baroni: "La squadra ha avuto l'energia giusta. Contento per Aboukhlal e Ilkhan"... Torino, Baroni: "La squadra ha avuto l'energia giusta. Contento per Aboukhlal e Ilkhan"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
2 Inter-Bologna, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro. Italiano ritrova Cambiaghi
3 Serie A, 18ª giornata LIVE: le scelte di Chivu e Italiano a San Siro
4 Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Noslin centravanti. Conte conferma tutti
5 Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Asllani guarda il Torino vincere a Verona. Possibile interruzione del prestito con l'Inter, il punto
Immagine top news n.1 Inter, Marotta: "Stiamo approfondendo per Cancelo. All'Al Hilal serve un centrale"
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica: il Torino raggiunge il Sassuolo, Verona agganciato dalla Fiorentina
Immagine top news n.3 La Roma attende Raspadori e la Lazio prova ad approfittarne. È il primo nome per Sarri
Immagine top news n.4 Juventus, il Parma ha chiesto Adzic: i bianconeri possono lasciarlo partire in prestito
Immagine top news n.5 Fiorentina-Cremonese 1-0, le pagelle: Kean risponde da campione, Fagioli factotum. Vardy fatica
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia Pisa e (momentaneamente) Hellas
Immagine top news n.7 Lazio, Sarri: "Castellanos era difficile da trattenere, ma si poteva arrivare pronti..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.2 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.3 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Altre Notizie n.3 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, il Galatasaray smentisce l'interesse per Frattesi. Okan Buruk: "Nessun contatto con lui"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Dodo festeggia la vittoria contro la Cremonese: "Ci meritiamo un 2026 diverso"
Immagine news Serie A n.3 Ravaglia si esalta finché può, poi l'Inter passa: Bologna sotto 1-0 al 45', decide Zielinski
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Zaccagni: "Situazione difficile di emergenza perenne, ma non cerchiamo alibi"
Immagine news Serie A n.5 L'Inter passa meritatamente in vantaggio al 39': segna Zielinski, Bologna sotto 1-0
Immagine news Serie A n.6 Napoli, altro divieto: i tifosi residenti in Campania esclusi da San Siro contro l'Inter
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Presto il primo colpo per la capolista di Serie B: Fiori del Mantova vicino al Frosinone
Immagine news Serie B n.2 Bari, oggi la ripresa degli allenamenti in vista della Carrarese: domani doppia seduta
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, ripresa degli allenamenti: prima seduta per Esposito e Brunori
Immagine news Serie B n.4 Mantova, è iniziata l'avventura di Bardi con i virgiliani: oggi il primo allenamento
Immagine news Serie B n.5 Bari, ecco il rinforzo in difesa: dallo Spezia arriva Andrea Cistana
Immagine news Serie B n.6 Palermo su Tramoni? Il presidente del Pisa: "Giocatore di qualità superiore ai rosanero"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, l'Entella si fa avanti per Silletti: offerta subito rispedita al mittente
Immagine news Serie C n.2 Catania, il ds Pastore sul rinnovo di Jimenez: "Qui si trova benissimo, qualcosa da limare"
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Iacoponi rientra e trova subito squadra: definito il prestito all'Heraclea
Immagine news Serie C n.4 Serie C, beffa per la Sambenedettese. Perugia corsaro, ok Dolomiti Bellunesi e Trapani
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele verso l'esonero: fatale la sconfitta di oggi contro il Siracusa
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Gallo dopo il pari col Lumezzane: "Inutile fare drammi, prendiamo questo punto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women spiegata da Bugeja: "La forza di questa squadra è l'unione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.6 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…