Il Milan vuol dare risposte anche in Europa League, cavalcando il buon momento che la squadra di Ruben Amorim sta vivendo in Serie A. Per provare a battere l'Olympiacos, il tecnico portoghese metterà quindi in campo poco turnover: riposerà Pulisic, al suo posto Hutchinson, ma in campo ci saranno sia Moreira che Gonçalo Ramos.

Le parole di Ruben Amorim

"Contro l'Olympiacos sarà una partita diversa rispetto a quella contro il Frosinone, così come sarà diversa rispetto a quella contro il Cagliari. Dobbiamo migliorare, anche nel modo di difendere. Abbiamo quasi sempre subito un gol, quindi è un'altra cosa che dobbiamo migliorare. Per essere una buona squadra devi fare bene sia in campionato che in Europa. Solo così si può essere una buona squadra. Dobbiamo esserlo, soprattutto al Milan. I complimenti? Sto aspettando sempre le cose quando andranno male, perché non ci vuole granché a cambiare la situazione. È questo quello che sto cercando di far capire ai miei giocatori, perché non andrà sempre così".

Le parole di Jashari

"Mi piace essere quel tipo di giocatore che può aiutare la squadra anche con la mia personalità in campo. Per noi come squadra e anche per ogni giocatore come me, è importante vincere le partite e finora l'abbiamo fatto molto bene in Serie A. Ora è una competizione diversa che iniziamo, questa è la verità. E domani è una grande, grande opportunità, anche se diciamo che c'è una sorta di pressione per tutti noi".