Kane, record di presenze con l'Inghilterra: omaggio da brividi, partecipa anche Modric

Una serata destinata a rimanere nella storia del calcio inglese. Prima della sfida di Nations League tra Inghilterra e Croazia, disputata a Wembley e valida per la quinta giornata della fase a gironi, Harry Kane è stato protagonista di una cerimonia speciale. L'attaccante del Bayern Monaco, fresco vincitore del Pallone d'Oro, ha raggiunto quota 126 presenze con la nazionale inglese, diventando il calciatore con più apparizioni nella storia dei Tre Leoni. Per celebrare il traguardo, i tifosi hanno esposto un enorme striscione con la scritta “Kane 126”, mentre il principe William ha consegnato personalmente al capitano una maglia commemorativa con il numero del nuovo record.

Kane mostra il Pallone d'Oro a Wembley: anche Modric partecipa all'omaggio

Alla cerimonia ha preso parte anche Luka Modric, che a nome della nazionale croata ha consegnato un regalo all'attaccante inglese. Kane ha poi mostrato il suo Pallone d'Oro al pubblico di Wembley, ricevendo l'omaggio dei tifosi prima del calcio d'inizio. Una cornice speciale per l'ultima partita casalinga dell'anno dell'Inghilterra, reduce dal clamoroso 9-0 inflitto alla Croazia nella gara d'andata. Dopo questo appuntamento, la nazionale inglese sarà attesa dalla trasferta contro la Spagna, in programma domenica, che chiuderà la fase a gironi della Nations League.