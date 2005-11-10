Il 90enne Blatter contro Infantino: "È un dittatore, forse dovrebbe andare in psichiatria"

Sepp Blatter non le manda a dire. L'ex presidente della FIFA - dal 1998 al 2015 - ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Gianni Infantino, suo successore alla guida della federazione dal 2016; in un'intervista concessa al magazine tedesco Der Spiegel, ha definito l'attuale numero uno della FIFA un "dittatore" e ha messo in discussione il suo operato.

Le accuse contro il presidente FIFA

"È un dittatore. Alcune persone alla FIFA mi raccontano che nessuno ha il diritto di prendere l'ascensore con lui. È intoccabile", ha dichiarato Blatter parlando di Infantino, attualmente favorito per la rielezione prevista nel 2027. L'ex dirigente svizzero ha poi rincarato la dose: "Infantino non conosce più alcun limite. Non capisce tutto questo. Forse bisognerebbe mandarlo una volta in psichiatria". Le parole arrivano dopo le polemiche legate al progetto, poi accantonato, di creare una società commerciale collegata alla FIFA per gestire alcune attività e vendere quote minoritarie a investitori privati.

Il rapporto con Trump e il futuro della FIFA

Secondo Blatter, anche la vicinanza mostrata da Infantino nei confronti del presidente statunitense Donald Trump avrebbe modificato il modo di agire del numero uno della FIFA: "Ha cambiato Gianni Infantino", ha spiegato l'ex presidente, convinto che il dirigente italo-svizzero ritenga ormai di essere destinato a "monopolizzare" il calcio mondiale. Blatter, 90 anni, era stato costretto a lasciare la FIFA nel 2015 dopo lo scandalo che coinvolse anche Michel Platini. I due, però, sono stati definitivamente assolti dalla giustizia svizzera nel 2025.