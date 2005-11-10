Inter, Akanji non si nasconde: "Voglio vincere tutto, non firmo per Scudetto e Coppa Italia"

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, è stato intervistato da Sport Mediaset direttamente dal ritiro della nazionale svizzera: "Credo di essere capace di giocare in entrambi i sistemi di gioco. Ho giocato di più nella difesa a 4, come faccio qui, quindi è dove forse sono più abituato. Quando sono arrivato all'Inter, all'inizio è stato abbastanza difficile per me adattarmi sia da braccetto destro, che da centrale della difesa a tre, perché è un sistema diverso, ma ora non c'è alcun tipo di problema in assoluto. Mi alleno tutti i giorni nelle varie sedute, quindi zero problemi per me"

Parlando dei tuoi obiettivi personali e di quelli dell'Inter, volete provare a vincere tutto?

"Deve essere sempre questo l'obiettivo, giochiamo qualsiasi competizione per vincere, non scendiamo in campo per perdere. Quindi sì, proveremo a vincere tutto".

Quindi non firmeresti per vincere Scudetto e Coppa Italia come la passata stagione?

"No, non firmo. Voglio vincere tutto".

Nella passata stagione sei stato tra i migliori 11 della Serie A, quest'anno vuoi vincere anche il premio come miglior difensore?

"Sarebbe bello essere nominato miglior difensore della Serie A, ma non dipende da me, l'importante poi è sempre la squadra, io probo a fare la mia parte, quindi punto a ottime performances".

In questa prima parte di campionato spesso siete andati sotto di 2 gol. È una questione fisica, psicologica o dipende dagli avversari?

"Mi piacerebbe dirti perché nelle ultime 4 partite siamo partiti 0-2, non penso che abbiamo iniziato le partite male, con la Roma è stato difficile, hanno giocato bene. Con il Real Madrid abbiamo commesso degli erro, ma con l'Udinese e soprattutto Napoli abbiamo giocato un grande primo tempo ma poi eravamo sotto di 2 gol per errori. La cosa buona è che abbiamo una grande mentalità, siamo rientrati in partita e abbiamo ribaltato il risultato in due occasioni e recuperato con la Roma. Spero che nelle prossime partite non andremo sotto ancora come accaduto".

Sei felice di giocare di nuovo con Stones?

"Credo sia tornato ad allenarsi, non vedo l'ora di giocare nuovamente con lui. Per ora è successo una volta, sono felice sia all'Inter".

Cosa ne pensi di Chivu?

"Penso sia un grande allenatore, ha fatto un grande lavoro. Non è mai facile tenere il focus sullo Scudetto e sulla Coppa Italia. In Champions siamo usciti presto, ma lui ha fatto un grande lavoro con la dirigenza, è rimasto in contatto con i calciatore e ha tirato fuori il meglio".