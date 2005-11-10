Si è chiusa la prima delle due serate dedicate alla 5ª giornata della 'League Phase' di Champions League. Tra i risultati più significativi spicca la larga vittoria in rimonta del Real Madrid di José Mourinho, che supera 5-1 il PSV dopo essere andato inizialmente in svantaggio per effetto della rete dell'ex interista Ivan Perisic. Una risposta di forza dei Blancos, capaci di ribaltare il risultato e consolidare il primo posto in classifica a punteggio pieno.

Serata positiva anche per il Como, che supera 1-0 l'AEK grazie alla rete di Milla e sale a quota 12 punti, confermandosi nelle zone altissime della graduatoria. Pareggio spettacolare, invece, per il Napoli, che strappa un 2-2 sul campo del Manchester City dopo essere stato avanti nel punteggio.

Tra gli altri risultati, successi interni per Galatasaray e RB Lipsia, rispettivamente contro Aston Villa e Lens, mentre Porto e Betis conquistano tre punti in trasferta contro Feyenoord e Slovan Bratislava. Si chiude sull'1-1, infine, la sfida tra Arsenal e Borussia Dortmund.

La quinta giornata proseguirà mercoledì 25 novembre con le altre nove gare in programma, tra cui Inter-Stoccarda, PSG-Roma e Lille-Bayern Monaco. Di seguito il quadro completo dei risultati, il programma della seconda serata e la classifica aggiornata della competizione:

CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA LEAGUE PHASE

Bodo/Glimt-LASK 1-0

90+2' Helmersen

Galatasaray-Aston Villa 1-0

77' Gul

Arsenal-Borussia Dortmund 1-1

10' Gyokeres (A), 55' Beier (BD)

Como-AEK 1-0

57' Milla

Feyenoord-Porto 0-1

2' aut. Targhalline

Manchester City-Napoli 2-2

55' Hujlund (N), 67' Bouaddi (MC), 76' Lang (N), 86' Cherki (MC)

RB Lipsia-Lens 3-1

6' Raum (RBL), 9' e 90+4' Nusa (RBL), 58' Udol (L)

Real Madrid-PSV 5-1

32' rig. Perisic (P), 50' Valverde (RM), 60' Bellingham (RM), 64' e 84' Mbappe (RM), 87' Vinicius Jr. (RM)

Slovan Bratislava-Betis 0-2

43' e 57' Hernandez

Mercoledì 25 novembre

Ore 18:45 - Sabah-Barcellona

Ore 18:45 - Slavia Praga-Villarreal

Ore 21:00 - Atletico Madrid-Viking

Ore 21:00 - Club Brugge-Liverpool

Ore 21:00 - Inter-Stoccarda

Ore 21:00 - Lille-Bayern Monaco

Ore 21:00 - PSG-Roma

Ore 21:00 - Shakhtar-Fenerbahçe

Ore 21:00 - Sporting-Manchester United

CHAMPIONS LEAGUE - CLASSIFICA

1. Real Madrid – 15 (differenza reti +10)

2. PSG* – 12 (+15)

3. Como – 12 (+14)

4. Betis – 12 (+4)

5. Arsenal – 11 (+5)

6. Manchester City – 10 (+5)

7. Dortmund – 10 (+2)

8. Barcellona* – 9 (+8)

9. Aston Villa – 9 (+5)

10. Liverpool* – 9 (+4)

11. Club Brugge* – 9 (+4)

12. Sporting* – 9 (+4)

13. Galatasaray – 9 (0)

14. Bayern* – 8 (+7)

15. Stoccarda* – 7 (+3)

16. Bodo/Glimt – 7 (-4)

17. Inter* – 6 (+2)

18. LASK – 6 (0)

19. Manchester Utd* – 6 (0)

20. FC Porto – 6 (0)

21. RB Lipsia – 6 (-4)

22. Fenerbahce* – 5 (-5)

23. Roma* – 4 (+2)

24. Shakhtar* – 4 (0)

25. Viking* – 4 (-1)

26. Atl. Madrid* – 4 (-1)

27. Napoli – 4 (-5)

28. PSV – 4 (-5)

29. Villarreal* – 3 (-6)

30. Sabah FC* – 3 (-6)

31. AEK – 3 (-7)

32. Feyenoord – 3 (-8)

33. Lens – 3 (-14)

34. Slavia Praga* – 1 (-4)

35. Lilla* – 1 (-6)

36. Slovan Bratislava – 0 (-18)

*Una partita in meno