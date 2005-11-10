Champions League, 5ª giornata: Real in rimonta. Colpi esterni per Porto e Betis
Luca Bargellini
Si è chiusa la prima delle due serate dedicate alla 5ª giornata della 'League Phase' di Champions League. Tra i risultati più significativi spicca la larga vittoria in rimonta del Real Madrid di José Mourinho, che supera 5-1 il PSV dopo essere andato inizialmente in svantaggio per effetto della rete dell'ex interista Ivan Perisic. Una risposta di forza dei Blancos, capaci di ribaltare il risultato e consolidare il primo posto in classifica a punteggio pieno.
Serata positiva anche per il Como, che supera 1-0 l'AEK grazie alla rete di Milla e sale a quota 12 punti, confermandosi nelle zone altissime della graduatoria. Pareggio spettacolare, invece, per il Napoli, che strappa un 2-2 sul campo del Manchester City dopo essere stato avanti nel punteggio.
Tra gli altri risultati, successi interni per Galatasaray e RB Lipsia, rispettivamente contro Aston Villa e Lens, mentre Porto e Betis conquistano tre punti in trasferta contro Feyenoord e Slovan Bratislava. Si chiude sull'1-1, infine, la sfida tra Arsenal e Borussia Dortmund.
La quinta giornata proseguirà mercoledì 25 novembre con le altre nove gare in programma, tra cui Inter-Stoccarda, PSG-Roma e Lille-Bayern Monaco. Di seguito il quadro completo dei risultati, il programma della seconda serata e la classifica aggiornata della competizione:
CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA LEAGUE PHASE
Bodo/Glimt-LASK 1-0
90+2' Helmersen
Galatasaray-Aston Villa 1-0
77' Gul
Arsenal-Borussia Dortmund 1-1
10' Gyokeres (A), 55' Beier (BD)
Como-AEK 1-0
57' Milla
Feyenoord-Porto 0-1
2' aut. Targhalline
Manchester City-Napoli 2-2
55' Hujlund (N), 67' Bouaddi (MC), 76' Lang (N), 86' Cherki (MC)
RB Lipsia-Lens 3-1
6' Raum (RBL), 9' e 90+4' Nusa (RBL), 58' Udol (L)
Real Madrid-PSV 5-1
32' rig. Perisic (P), 50' Valverde (RM), 60' Bellingham (RM), 64' e 84' Mbappe (RM), 87' Vinicius Jr. (RM)
Slovan Bratislava-Betis 0-2
43' e 57' Hernandez
Mercoledì 25 novembre
Ore 18:45 - Sabah-Barcellona
Ore 18:45 - Slavia Praga-Villarreal
Ore 21:00 - Atletico Madrid-Viking
Ore 21:00 - Club Brugge-Liverpool
Ore 21:00 - Inter-Stoccarda
Ore 21:00 - Lille-Bayern Monaco
Ore 21:00 - PSG-Roma
Ore 21:00 - Shakhtar-Fenerbahçe
Ore 21:00 - Sporting-Manchester United
CHAMPIONS LEAGUE - CLASSIFICA
1. Real Madrid – 15 (differenza reti +10)
2. PSG* – 12 (+15)
3. Como – 12 (+14)
4. Betis – 12 (+4)
5. Arsenal – 11 (+5)
6. Manchester City – 10 (+5)
7. Dortmund – 10 (+2)
8. Barcellona* – 9 (+8)
9. Aston Villa – 9 (+5)
10. Liverpool* – 9 (+4)
11. Club Brugge* – 9 (+4)
12. Sporting* – 9 (+4)
13. Galatasaray – 9 (0)
14. Bayern* – 8 (+7)
15. Stoccarda* – 7 (+3)
16. Bodo/Glimt – 7 (-4)
17. Inter* – 6 (+2)
18. LASK – 6 (0)
19. Manchester Utd* – 6 (0)
20. FC Porto – 6 (0)
21. RB Lipsia – 6 (-4)
22. Fenerbahce* – 5 (-5)
23. Roma* – 4 (+2)
24. Shakhtar* – 4 (0)
25. Viking* – 4 (-1)
26. Atl. Madrid* – 4 (-1)
27. Napoli – 4 (-5)
28. PSV – 4 (-5)
29. Villarreal* – 3 (-6)
30. Sabah FC* – 3 (-6)
31. AEK – 3 (-7)
32. Feyenoord – 3 (-8)
33. Lens – 3 (-14)
34. Slavia Praga* – 1 (-4)
35. Lilla* – 1 (-6)
36. Slovan Bratislava – 0 (-18)
*Una partita in meno