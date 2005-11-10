Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Genoa: "Dobbiamo dare consistenza e continuità a quello che riusciamo a fare spesso, a volte ci prendiamo degli attimi di pausa che non ci fanno bene e invece dobbiamo prenderci quella continuità che è un po' mancata".

Ti aspettavi un Pio Esposito così?

"In questo momento abbiamo solo tre attaccanti, Lautaro ha dato il suo contributo da subentrato e siamo contenti di averlo ma la crescita di Pio è stata straordinaria, stasera tocca a lui riposare perché ha fatto tanto. Siamo costretti a cambiare un po' l'assetto offensivo. Oggi abbiamo scelto Lautaro e Thuram, martedì magari faremo altre scelte".

A che punto è Jones?

"È quello che aspettiamo tutti, oggi è una buona opportunità per lui e deve mettere dentro tutta la sua qualità, l'esperienza e soprattutto l'intensità che finora gli è un po' mancata ma si sta abituando al calcio italiano. Ha dato continuità agli allenamenti e oggi tocca a lui".