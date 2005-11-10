Il bicchiere è mezzo pieno, secondo Nicolò Barella. A Bergamo, al netto degli ultimi dieci minuti, l’Inter ha fatto anche una buona fase difensiva, secondo Cristian Chivu. Nelle parole del centrocampista e dell’allenatore nerazzurro, alla vigilia della partita di Champions League con lo Stoccarda, si legge la comprensibile volontà di non drammatizzare il 4-4 con l’Atalanta. Barella ha riconosciuto un possibile calo di tensione, respingendo però il disfattismo attorno alla squadra, mentre Chivu ha ricordato quanto fatto da questo gruppo negli ultimi sei anni. Tutto condivisibile, per carità. Il rischio, però, è quello di sottovalutare un problema che si sta presentando con una certa frequenza: l’Inter ha già incassato almeno tre gol in quattro partite stagionali, a fronte delle sei di tutta la passata stagione. E a Bergamo ha dilapidato per due volte un vantaggio di due reti.

In Champions League non si può più sbagliare

Le parole, peraltro, sono arrivate alla vigilia di una partita cruciale. La squadra di Chivu ha raccolto sei punti nelle prime quattro giornate della fase campionato di Champions League, decisamente meno rispetto alle aspettative della vigilia. L’Inter è quindicesima e domani affronterà una squadra che la precede di un punto in classifica. La sconfitta interna con il Bruges, maturata incassando quattro reti, ha già complicato la rincorsa alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. È anche una questione di gestione delle energie: dover affrontare due ulteriori partite a febbraio, in una stagione nella quale la concorrenza in campionato sembra molto più agguerrita, rischia di avere un peso non indifferente.

Quest’anno ogni punto può decidere lo scudetto

E poi c'è la Serie A. Dal 2022/23 a oggi, tre campionati su quattro sono stati vinti con almeno dieci punti di vantaggio sulla seconda classificata. L’unica eccezione è rappresentata dal testa a testa tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Antonio Conte, vinto dagli azzurri per un solo punto. La sensazione, guardando la classifica attuale, è che quest’anno si vada verso uno scenario più simile a quello di due stagioni fa, con la differenza che le pretendenti allo scudetto potrebbero essere anche più di due. Tra Lazio e Milan, prima e quarta in classifica, ci sono appena cinque punti, con Roma e Inter nel mezzo. Il campionato è ancora lungo, ma per ora nessuna squadra sembra in grado di staccare le altre e la possibilità di un arrivo in volata è dietro l'angolo. L’anno scorso Chivu ha vinto il titolo con tre giornate d’anticipo e undici punti di vantaggio sul Napoli: in una stagione del genere, due punti lasciati a Bergamo possono anche essere ininfluenti. In quella attuale, molto meno. E il modo in cui l’Inter li ha persi dovrebbe preoccupare un po’ di più.