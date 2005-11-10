Marcelo Brozovic, la voglia di tornare in Italia non è nulla rispetto a 10 milioni annui

"L'Al-Sadd annuncia ufficialmente l'ingaggio del giocatore croato Marcelo Brozovic fino al 2027 per unirsi alla prima squadra". Così terminava una delle telenovele dell'estate, almeno una degli ultimi giorni. Perché il croato si era svincolato dall'Al Nassr, dove guadagnava circa 30 milioni di euro all'anno, cercando di ritornare in Italia. Non c'è riuscito soprattutto per le richieste che aveva fatto a tutti i club interessati, dalla Juventus alla Fiorentina: 6 milioni di euro a stagione.

Unica offerta, la Fiorentina

Il club ad avere mosso concretamente verso il croato è stato quello viola, con una proposta biennale da 2,5 milioni di euro. Dopo essere stato cercato dal Real Madrid - con ingaggio anche inferiore - e avere rifiutato Trabzonspor e Monaco, Brozovic avrebbe preferito un rientro in Serie A. Così c'è stata anche una controproposta da parte dell'entourage, non è dato sapere di quanto. Lì si sono chiuse le trattative, anche perché c'erano altre offerte dall'Arabia Saudita e dal Qatar.

Stipendio da dieci milioni

Pecunia non olet, verrebbe da dire. Perché poi l'ex interista ha deciso di firmare con l'Al Sadd, club qatariota che lo paga dieci milioni di euro a stagione. Non ha nemmeno tutti i torti, preferendo un campionato meno competitivo e, soprattutto, un cospicuo conto in banca. Oggi Marcelo Brozovic compie 34 anni.