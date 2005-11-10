Inter, Juventus e Napoli volevano Perrone. Rinnovandolo, il Como si conferma una big

Il Como sta proseguendo nel suo percorso che ne prevede l'incremento progressivo di status, con il chiaro obiettivo di questa stagione che sarà confermare la qualificazione alla Champions League già ottenuta nello scorso campionato, puntando allo stesso tempo a fare più strada possibile nella massima competizione europea per club, dove la partenza - con il 4-1 rifilato al Lipsia - è stata già incoraggiante.

I rinnovi che parlano per loro

Al Como si stanno costruendo la definitiva corazza da grande squadra: non fosse bastata la campagna estiva di mercato a chiarirlo, arrivano in supporto anche i recenti rinnovi. Quelli già ufficializzati e quelli ancora da definire ma impostati: come per esempio il prolungamento del bomber greco Douvikas o quello concordato per il regista di centrocampo Maximo Perrone.

Le voci di mercato su Perrone

Vogliamo soffermarci in particolare su quest'ultimo. Acquistato dal Como appena promosso in Serie A in prestito e riscattato l'estate successiva dal Man City per 13 milioni di euro, Perrone si è imposto con forza nel contesto lariano e della Serie A, spingendo su di sé vari interessamenti di mercato nel tempo. Già nella primavera del 2025 si parlava di Inter (legandolo però più all'ipotetico approdo in nerazzurro di mister Fabregas, che però non è mai avvenuto), qualche mese dopo - nell'inverno scorso - si era passati alla Juventus e poi anche al Napoli, in vista della scorsa estate, al termine della quale però Perrone era ancora al Como. E ora i lombardi sono pronti a stringere ultimamente a sé il cordone con il classe 2003, nonostante l'arrivo di Milla gli abbia tolto un po' di minuti in questo avvio: è anche così, in fondo, che ragionano le grandi squadre. E il Como vuole dimostrare di esserlo.