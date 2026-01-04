Inter, Lautaro: "Campionato molto equilibrato, stasera dobbiamo fare una grande partita"

Ha parlato Lautaro Martinez ai microfoni di DAZN prima della sfida di oggi a San Siro tra Inter e Bologna. "In questi ultimi periodi i risultati con il Bologna non sono stati positivi, dobbiamo fare una grandissima gara perché loro mettono intensità e qualità ma abbiamo preparato le gara in maniera corretta per affrontarla nel migliore dei modi".

Come stai vedendo Thuram?

"Marcus fa anche un lavoro importante per la squadra, aveva segnato a Bergamo ma per colpa mia gli è stato annullato. La cosa più importante è che l'Inter vinca, se non fanno gol comunque la cosa più importante è fare bene per la squadra".

Sulla corsa Scudetto?

"Difficilissima, ci sono tante squadre forti in pochi punti. E' un campionato equilibrato, ci sarà da lottare fino all'ultima giornata".