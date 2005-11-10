Muharemovic brilla con il Leeds: il club pronto a rinnovare per allontanare il mercato

Il Leeds è pronto a blindare uno dei giocatori più importanti della sua rosa e allontanare così le sirene di mercato che si fanno sempre più forti nei suoi confronti. Il nome è quello di una vecchia conoscenza del nostro calcio come il difensore centrale Tarik Muharemovic, ex di Juventus e Sassuolo.

La mossa del Leeds per allontanare il mercato

Arrivato a luglio per 34 milioni di sterline dal club emiliano il centrale bosniaco ha firmato un contratto molto lungo con il club inglese con la scadenza fissata al 2031, ma ora i Peacocks sarebbero pronto a proporgli un nuovo accordo alzando l’asticella dell’ingaggio come riporta Leeds Live. Muharemovic del resto è diventato subito un punto fermo della squadra dimostrando un ottimo adattamento alla Premier League dove ha giocato da titolare tutte le 12 gare finora disputate con ottime prestazioni che avrebbero fatto schizzare il valore del suo cartellino attorno ai 60 milioni di euro.

Liverpool e Bayern Monaco sul bosniaco

Prestazioni che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione delle big europee con da una parte il Liverpool in Premier, che potrebbe vedersi costretto in estate a cercare un erede di Van Dijk, e il Bayern Monaco in Bundesliga che già avrebbero effettuato dei sondaggi per il nazionale bosniaco. Per questo il Leeds vorrebbe blindare il classe 2003 proponendogli un ingaggio importante che possa farlo desisterà dal lasciare il club dopo solo un anno.