Inter, quali partite salterà Curtis Jones: l’obiettivo è il derby di Milano

Una sosta per ambientarsi, ma basta poco per fermarsi. Curtis Jones era uno dei giocatori più attesi dall’Inter alla ripresa del campionato. Finora, il ragazzo di Liverpool, alla prima esperienza lontano da Anfield, aveva fatto vedere poco e non troppo convincente: era piaciuto da subentrante, meno dal primo minuto con Real Madrid e Roma. Discorsi rinviati, dato che stamattina l’inglese si è fermato per un risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra.

Quante partite salterà Jones

I tempi di recupero, fermo restando che il conto andrà aggiornato di giorno in giorno, al momento sono stimabili in circa tre settimane. Di conseguenza, Jones perderebbe queste gare, tra campionato e Champions League:

Inter-Parma — 10 ottobre, Serie A

Inter-Club Brugge — 13 ottobre, Champions League

Bologna-Inter — 17 ottobre, Serie A

Inter-Shakhtar Donetsk — 21 ottobre, Champions League

Inter-Fiorentina — 25 ottobre, Serie A

Venezia-Inter — 28 ottobre, Serie A

Obiettivo derby

La data cerchiata in rosso, salvo accelerazioni o ritardi, diventa quindi il derby di Milano, in programma il 31 ottobre. Jones potrebbe così rientrare a ridosso della prossima sosta, che inizierà il 9 novembre e si concluderà il 17 del mese.