Inter, Sucic: "Non mi interessano i rumors. Per me conta vincere"
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Francesco Servino
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10.10.2026 20:27Serie A
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L'MVP della sfida tra Inter e Parma Petar Sucic ha parlato a DAZN della sua partita e in generale di quella della squadra: “Sono contento per la partita, la squadra ha giocato bene, abbiamo vinto in casa. Loro hanno creato poche occasioni e siamo contenti per questa gara. Non voglio parlare tanto dei rumors che hanno caratterizzato la settimana riguardo al mio minutaggio. Tutti possono dire la loro opinione, per me è importante giocare e vincere, noi lo abbiamo fatto”.
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