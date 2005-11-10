Inter, Sucic: "Non mi interessano i rumors. Per me conta vincere"

L'MVP della sfida tra Inter e Parma Petar Sucic ha parlato a DAZN della sua partita e in generale di quella della squadra: “Sono contento per la partita, la squadra ha giocato bene, abbiamo vinto in casa. Loro hanno creato poche occasioni e siamo contenti per questa gara. Non voglio parlare tanto dei rumors che hanno caratterizzato la settimana riguardo al mio minutaggio. Tutti possono dire la loro opinione, per me è importante giocare e vincere, noi lo abbiamo fatto”.