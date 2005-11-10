Chi è Junior Kroupi, il classe 2006 che rimpiazza Thuram nella Francia di Zidane

Una stirpe di bomber che si rinnova e trova il giusto riconoscimento ai massimi livelli. In seguito al forfait di Marcus Thuram (risentimento all'ischio crurali della gamba destra), il commissario tecnico della Francia Zinedine Zidane ha deciso di convocare per la prima volta in nazionale maggiore Junior Kroupi. Figlio d'arte cresciuto calcisticamente nel Lorient e attualmente in forza al Bournemouth, il classe 2006 corona così un percorso di crescita eccezionale, sbarcando a Clairefontaine dopo aver vestito la maglia delle selezioni giovanili dei Bleus nel 2025.

Una scelta

Nato in Francia da padre ivoriano ed ex attaccante Elie Kroupi, con madre portoghese, il giovane talento ha sciolto ogni riserva sul proprio futuro internazionale già nei mesi scorsi, declinando le lusinghe del Portogallo e del CT Roberto Martínez in vista dei Mondiali 2026 per difendere unicamente i colori della sua terra natale. Una scelta di appartenenza che premia l'attaccante dei Cherries, capace di imporsi rapidamente in Premier League (13 gol in 35 partite la scorsa stagione) malgrado un infortunio estivo al piede. Rientrato il 25 ottobre, ha subito timbrato un assist in meno di 50 minuti giocati, confermando quel killer instinct già mostrato l'anno scorso.

Destinato a grandi cose

Un rendimento monstre, impreziosito da ben 6 gol realizzati contro le big inglesi (Tottenham, Arsenal, Manchester United e Manchester City), che ha inevitabilmente acceso i riflettori del calciomercato internazionale sul suo conto. Prima del suo approdo in Inghilterra e nel corso della scorsa estate, infatti, il suo nome è stato a lungo accostato a top club come Arsenal, Barcellona e Paris Saint-Germain, proiettando il classe 2006 tra i prospetti più fulgidi del panorama europeo e ora pronto a stupire anche con la maglia della Francia.