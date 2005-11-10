Francia, infortunio per Thuram: al suo posto Zidane chiama per la prima volta Kroupi

Il ritorno di Marcus Thuram nel gruppo della Francia è ufficialmente sfumato a causa dell'infortunio accusato domenica durante il successo dell'Inter contro il Como per 2-0. Per la precisione, "una tensione al muscolo ischiocrurale destro". Questo fastidio persistente gli ha impedito di partecipare ieri all’allenamento ed è rimasto in cura. In assenza di miglioramenti questa mattina, e dopo gli esami, d’accordo con l’Inter e il giocatore, lo staff medico di Zinedine Zidane ha deciso di rispedirlo a casa. Questo quanto si apprende dal comunicato ufficiale trasmesso dalla Federcalcio francese.

Quanto tempo starà fuori?

Gli esami svolti nella mattinata di martedì e il costante fastidio che gli ha impedito di prendere parte all'allenamento hanno spinto lo staff medico della Nazionale francese a fare a meno di Tikus. Per il 29enne si tratta di una brutta tegola, vista la preziosa occasione persa di mettersi in mostra con il ct Zidane in vista dei prossimi impegni di Nations League contro Italia e Turchia. Restano, tuttavia, da quantificare i giorni di recupero per Thuram.

Prima volta

Per sostituire l'attaccante interista, la FFF ha annunciato poco dopo la prima chiamata assoluta del ventenne Éli Junior Kroupi, atteso nel ritiro della nazionale nella serata di oggi. All'età di 20 anni, l'attaccante del Bournemouth scoprirà la Francia per la prima volta. È appena rientrato in campo in Premier League dopo un infortunio al piede che lo ha tenuto lontano dai campi per lunghi mesi, l'anno scorso 13 gol in 35 partite, recentemente confidato la sua ambizione di indossare la maglia transalpina. "Ho sempre giocato nella nazionale francese giovanile. Sono nato in Francia, ho iniziato a giocare a calcio in Francia. Non mi vedo andare in una cultura che non conosco. La nazionale francese è l'obiettivo". Ora è realtà.