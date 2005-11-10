Una sonora sconfitta. Il Genoa esce con un ko pesante per 4-0 dalla prima di due sfide ravvicinate contro l'Inter a San Siro. Poco da salvare per gli uomini di Daniele De Rossi che però dopodomani avranno un'altra possibilità questa volta in Coppa Italia. Alle ore 21, sempre al "Meazza", i rossoblù due la vedranno nuovamente contro i nerazzurri campioni d'Italia per gli ottavi di finale del trofeo nazionale. Una sfida differente che non vale tre punti ma una qualificazione al turno successivo in gara secca. Certo il coefficiente di difficoltà resta altissimo ma Vasquez e compagni hanno la possibilità di cancellare un brutto passo falso e provare a fare l'impresa.

Cambi per De Rossi

Per l'occasione il tecnico romano dovrebbe cambiare qualcosa nell'undici titolare. Il primo cambio lo aveva detto in conferenza stampa venerdì scorso: Sow sarà al suo posto a centrocampo dal primo minuto probabilmente al fianco di Frendrup che ieri sera è stato schierato nella ripresa. Ballottaggi come sempre nel ruolo dei trequartisti con Vitinha, El Shaarawy ma anche Venturino, Meichtry e Havel in corsa per due maglie dal primo minuto.

Le possibili conferme

Da valutare anche le conferme. In attacco potrebbe essere confermato Osmajic, sempre che De Rossi non lo voglia preservare per il campionato dando spazio probabilmente a Vitinha davanti. In difesa invece le scelte sono più ridotte con Ostigard sempre in ospedale in osservazione, e Puczka che può insidiare nel ruolo di braccetto uno fra Marcandalli, Otoa e Vasquez. Sulle corsie Sabelli o Drameh insidiano Ehizibue mentre a sinistra potrebbe tornare Ellertsson, ieri schierato più avanti.