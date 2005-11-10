Sono giorni importanti per il Cagliari Calcio, protagonista su più fronti: dalla progettazione del nuovo stadio alla preparazione della prossima sfida di campionato, senza dimenticare le iniziative dedicate alla comunità.

Sul fronte infrastrutturale, la società rossoblù e COSTIM RE hanno consolidato la collaborazione attraverso la sottoscrizione di un accordo che aggiorna e rafforza la partnership in vista della partecipazione al bando di gara indetto dal Comune. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto da 30mila posti nell'area di Sant'Elia, inserito in un più ampio piano di rigenerazione urbana. In caso di aggiudicazione, la realizzazione e la gestione saranno affidate a una nuova società costituita tra il Club e B4T. L'obiettivo è dare vita a una struttura moderna, capace di ospitare non soltanto le partite, ma anche eventi, servizi e attività durante tutto l'anno.

Verso il match contro il Milan

Intanto, l'attenzione si sposta sul campo, dove la formazione guidata da Fabio Pisacane sta preparando uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Lunedì 30 novembre, all'Unipol Domus, i rossoblù affronteranno il Milan nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. La squadra ha proseguito gli allenamenti al CRAI Sport Center, alternando esercitazioni tecniche e lavoro di preparazione in vista del match. Un confronto impegnativo, nel quale il Cagliari cercherà di sfruttare il sostegno del proprio pubblico per misurarsi con una delle formazioni più prestigiose del campionato.

I progetti sociali del Club isolano

Non solo calcio giocato e progetti infrastrutturali. Il Club ha presentato, insieme a Unipol, anche PariPasso, un'iniziativa dedicata alla prevenzione della violenza di genere e alla promozione della cultura del rispetto. Il percorso coinvolgerà inizialmente steward e personale della società attraverso specifici momenti di formazione. L'Unipol Domus diventerà così il primo stadio italiano a essere riconosciuto come Punto Viola, entrando nella rete promossa dall'associazione DONNEXSTRADA. Sono inoltre previsti incontri nelle scuole e un seminario sul linguaggio e sulla violenza di genere. Un progetto che testimonia la volontà del Cagliari di andare oltre il rettangolo verde, rafforzando il proprio ruolo sociale e il legame con il territorio.