Il Lecce cerca una scossa nel match casalingo contro l’Atalanta, in programma domani alle 18:30.

La classifica

La formazione salentina ha necessità di tornare a muovere la classifica dopo il ko per 3-0 incassato sul campo della Lazio. Una partita nella quale la squadra di Eusebio Di Francesco ha fatto vedere poche luci e troppe ombre, finendo per subire una sconfitta pesante anche in termini di punteggio. Troppo presto per fare calcoli, ma l’esigenza primaria del Lecce è quella di tornare a fare punti per non perdere troppo terreno nella corsa alla salvezza.

Il rendimento casalingo

C’è poi la voglia da parte dei giallorossi di tornare a fare punti fra le mura amiche. Il ruolino di marcia finora parla chiaro con soli tre punti sui dieci totali conquistati al “Via del Mare”, grazie al successo contro il Monza. L’unico acuto in casa, dove il Lecce ha raccolto solo sconfitte finora. Anche sotto questo punto di vista, un’inversione del trend appare necessaria.

L’attacco

Necessari sono anche i gol degli attaccanti, un tallone d’Achille in questa fase di stagione. Geubbels, Stulic ed Esteban sono ancora a secco dopo dodici partite, un dato sicuramente preoccupante come sottolineato più volte anche dallo stesso Di Francesco. Il digiuno dal gol delle punte ha un peso specifico non di poco conto nei numeri complessivi della fase offensiva, che appare ancora poco efficace.