Quattordicesima giornata del campionato cadetto apertasi nel pomeriggio di ieri anziché nella serata di venerdì per via del turno infrasettimanale appena trascorso. Il programma proseguirà oggi con la sfida del Braglia tra Modena e Padova per poi terminare domani con un'altra concorrente dei canarini: l'Avellino di Alessandro Nesta.

COME ARRIVA IL MODENA

Gli emiliani si presentano alla sfida da seconda forza del campionato, alle spalle del Palermo, capace di rispettare le aspettative. Sui canarini ci si poteva aspettare fare bene, ma non fino a questo punto: otto vittorie, tre pareggi e due sconfitte. La formazione allenata da mister Galloppa viene da un pari all'Arena Garibaldi, con il Pisa, e vuole ulteriormente dare un segnale per restare agganciato alla vetta. L'ultima sconfitta risale al diciassette di ottobre; oltre alle prestazioni e risultati, con questo Belotti, si può veramente centrare la promozione, seppur presto per fare i conti.

COME ARRIVA IL PADOVA

Non si può dire lo stesso dei veneti, nonostante il percorso fin qui sia stato abbastanza convincente. Nel turno infrasettimanale è arrivata una sconfitta casalinga contro la Sampdoria, trascinata da un Mezzotero che ha fatto parlare parecchio di sé in questi giorni. I ragazzi di Calabro sono comunque un osso duro da affrontare: lo dimostrano i risultati, mai netti e spesso in equilibrio.